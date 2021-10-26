Украинцы – специфические, должны услышать 200 раз, – медик о важности пропаганды вакцинации

Глава Всеукраинского респираторного клуба Евгений Симонец заявил, что в Украине низкий уровень вакцинации из-за отсутствия доверия у населения. Однако медик убежден, что нужно продолжать агитировать украинцев делать прививки против коронавируса.

По словам Евгения Симонца, одной из причин недоверия населения является то, что законы во время пандемии не едины для всех. В качестве примера медик приводит ситуацию с начала карантина, когда всем украинцам запретили даже гулять в парках, а ресторан "Велюр" продолжал свою работу.

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Нужна постоянная агитация

Пульмолог Евгений Симонец отметил, что в Украине действует мощная антивакцинаторская пропаганда. Однако призывать людей вакцинироваться можно. Правда, нужно постоянно агитировать население.

Украинцы – специфические. Они должны услышать двести раз. Есть такое выражение: "Пока жареный петух не клюнет – украинец не перекрестится". Приблизительно так и здесь, пока не объяснишь, двести раз не объяснишь, – не поймут,

– заявил Симонец.

Кроме того, одной из не менее важных проблем является ненадлежащий уровень квалификации семейных врачей в вопросах, связанных с COVID-19. То есть люди не могут получить надлежащую консультацию по поводу необходимости вакцинации и понять, чем отличаются между собой AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac.

По мнению Симонца, также негативно влияет на доверие к вакцинам то, что ряд украинских политиков призывают людей обязательно вакцинироваться, однако сами этого до сих пор не сделали.

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