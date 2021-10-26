По словам Евгения Симонца, одной из причин недоверия населения является то, что законы во время пандемии не едины для всех. В качестве примера медик приводит ситуацию с начала карантина, когда всем украинцам запретили даже гулять в парках, а ресторан "Велюр" продолжал свою работу.

Обратите внимание Есть много молодежи, – врач о росте смертности от COVID-19

Нужна постоянная агитация

Пульмолог Евгений Симонец отметил, что в Украине действует мощная антивакцинаторская пропаганда. Однако призывать людей вакцинироваться можно. Правда, нужно постоянно агитировать население.

Украинцы – специфические. Они должны услышать двести раз. Есть такое выражение: "Пока жареный петух не клюнет – украинец не перекрестится". Приблизительно так и здесь, пока не объяснишь, двести раз не объяснишь, – не поймут,

– заявил Симонец.

Кроме того, одной из не менее важных проблем является ненадлежащий уровень квалификации семейных врачей в вопросах, связанных с COVID-19. То есть люди не могут получить надлежащую консультацию по поводу необходимости вакцинации и понять, чем отличаются между собой AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac.

По мнению Симонца, также негативно влияет на доверие к вакцинам то, что ряд украинских политиков призывают людей обязательно вакцинироваться, однако сами этого до сих пор не сделали.

Коронавирус в Украине: последние новости