По словам Евгения Симонца, одной из причин недоверия населения является то, что законы во время пандемии не едины для всех. В качестве примера медик приводит ситуацию с начала карантина, когда всем украинцам запретили даже гулять в парках, а ресторан "Велюр" продолжал свою работу.
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Нужна постоянная агитация
Пульмолог Евгений Симонец отметил, что в Украине действует мощная антивакцинаторская пропаганда. Однако призывать людей вакцинироваться можно. Правда, нужно постоянно агитировать население.
Украинцы – специфические. Они должны услышать двести раз. Есть такое выражение: "Пока жареный петух не клюнет – украинец не перекрестится". Приблизительно так и здесь, пока не объяснишь, двести раз не объяснишь, – не поймут,
– заявил Симонец.
Кроме того, одной из не менее важных проблем является ненадлежащий уровень квалификации семейных врачей в вопросах, связанных с COVID-19. То есть люди не могут получить надлежащую консультацию по поводу необходимости вакцинации и понять, чем отличаются между собой AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac.
По мнению Симонца, также негативно влияет на доверие к вакцинам то, что ряд украинских политиков призывают людей обязательно вакцинироваться, однако сами этого до сих пор не сделали.
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- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в течение следующих двух недель в Украине количество заболевших может возрасти до 50–60 тысяч. Это будет пик заболеваемости.
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