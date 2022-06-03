Украина так и не преодолела коронавирус: ежедневно фиксируют тысячи новых случаев

Сейчас все внимание украинцев и всего мира сосредоточено на войне в Украине. Однако пандемия коронавируса никуда не делась. В нашей стране и дальше фиксируют новые случаи заражения этой опасной инфекцией.

Украина не преодолела COVID-19 и каждый день есть новые случаи болезни. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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"К сожалению, мы не преодолели ковид. К сожалению, люди болеют. Те, кто обращается за тестированием. Мы фиксируем не менее четырех тысяч случаев в неделю, имеем 1,5 тысячи госпитализированных, активных случаев – 29 тысяч. Болезнь просто отошла на другой план", – рассказал Михаил Радуцкий.

Депутат посоветовал и дальше соблюдать те правила, которые существовали при внедрении карантина в Украине. Хотя понимает, что война внесла свои коррективы в поведение украинцев, и не всегда есть возможность соблюдать все ограничения.

"Я бы все-таки не забывал о правилах социальной дистанции. Я понимаю, что маски сегодня это уже не очень реально, но хотя бы социальная дистанция, обработка рук, это никому не помешает. И не только от ковида. Ковид, к сожалению, мы не победили, хотя очень хотелось бы", – отметил народный депутат.

Угроза обезьяньей оспы

Михаил Радуцкий рассказал и об угрозе новой опасной болезни, которая начала распространяться по миру – обезьяньей оспы. По его словам, распространение этой инфекции пока не выглядит слишком угрожающим, однако есть риски мутации вируса, что может привести к более серьезным последствиям.

она похожа на обычную оспу, но отличается более легким течением болезни. Инфицирование обычно происходит через тесный контакт. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути, слизистую глаз, носа или рта. Заболевание передается при контакте с инфицированным животным (обезьяна, крыса, белка), от инфицированного человека человеку или через предметы – одежду, постельное белье.

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В Украине ожидают рекомендации от ВОЗ, как противодействовать распространению обезьяньей оспы и готовят соответствующие меры.

Накануне главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине будут случаи инфицирования обезьяньей оспой. Однако пока такие случаи зафиксированы не были.

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