Украина отправит Индии кислородные концентраты и аппараты ИВЛ

В Индии ухудшилась эпидситуация из-за неожиданного осложнения COVID-19 – черного грибка. Поэтому Украина уже в ближайшее время отправит гуманитарную помощь стране для борьбы с последствиями пандемии.
На совещании у президента Владимира Зеленского рассказали, когда именно отправят помощь Индии и что это будет.
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Помощь в Индию отправят уже на этой неделе
Помощь Индии украинская власть пообещала предоставить из-за тяжелых последствий пандемии COVID-19 в стране.
На этой неделе в Индию направят гуманитарный груз с кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ,
– говорится в сообщении.
Кстати, 4 мая президент Владимир Зеленский пообещал основателю и владельцу компании Serum Institute of India Сайрусу Пунавали, которая произвела вакцину против COVID-19 CoviShield, помощь Индии.
Впоследствии глава государства подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии. Обеспечить это он обязал Кабмин.
Стоит вспомнить, что перед тем помощь Индии предложил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что Украина отправит государству кислород.
Коротко о ситуации с COVID-19 в Индии
- В Индии за последние недели у тысяч людей развился черный грибок – осложнение COVID-19. Это произошло из-за волны инфекций, вследствие чрезмерного использования стероидов для лечения миллионов пациентов с коронавирусом в стране. По состоянию на 21 мая смертность превышала 50%.
- По состоянию на 23 мая власти Индии сообщили, что в стране зафиксировано уже 8,8 тысячи случаев "черного грибка".