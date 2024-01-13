Уколы или таблетки: какие лекарства выбрать

Лекарство может быть эффективным в любой форме. В зависимости от заболевания и состояния пациента врач решает, какая лекарственная форма подходит больше.

Врачи считают, что принимать лекарства внутрь в виде таблеток, капсул или драже безопасно, удобно и дешевле. Потому такие препараты назначают чаще.

Также на тему Почему у таблеток разный цвет и форма

Почему таблетки и капсулы иногда теряют эффективность

Но из-за того, что они проходят через пищеварительный тракт, некоторые препараты могут всасываться во рту и желудочно-кишечном тракте, поэтому не попадут в кровь в нужной дозировке. Объясним, как это происходит. Большинство лекарства абсорбируются из тонкого кишечника, проходят через стенку кишечника и попадают в печень, а затем через кровообращение к месту назначения.

При этом стенка кишечник и печень химически изменяют многие препараты и уменьшают количество лекарств, попадающих в кровоток. Поэтому некоторые препараты вводят в виде инъекций, чтобы действующее вещество попало непосредственно в кровь или внутримышечно.

Способ поступления и эффективность препарата зависит от его химических свойств. Когда человек принимает лекарства внутрь, пища и другие препараты в пищеварительном тракте могут влиять на количество и скорость всасывания лекарства. Поэтому одни препараты следует принимать натощак, другие с пищей.

Третьи нельзя принимать вместе с другими лекарствами, а некоторые вообще нельзя принимать внутрь. Также некоторые лекарства действуют только в твердой форме и неэффективны в виде инъекций. Некоторые лекарства в таблетках могут раздражать пищеварительный тракт.

Например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты способны повредить слезоточивую оболочку желудка и тонкой кишки, вызвать или обострить язвы. Другие лекарства плохо или неравномерно всасываются в пищеварительном тракте или растворяются в желудке.

К примеру, инсулин при внутреннем приеме разрушается пищеварительными ферментами, поэтому его назначают в виде инъекций.

Когда нужно применить только инъекции, а когда лучше – таблетки

Вот когда лекарство в таблетках не подходит и нужен другой способ его вести:

человек без сознания.

у человека рвота или он не может проглатывать, например, через рак гортани.

лекарство нужно вводить быстро, в точной или высокой дозе. К примеру, если нужно поддерживать постоянную концентрацию препаратов крови, лучше непрерывно вводить его с помощью внутривенного капельного вливания, чем пить таблетки.

лекарство плохо всасывается из пищеварительного тракта.

Когда врач подбирает способ приема лекарства, он отталкивается от лечения. Например, после операции может назначить обезболивающее внутривенно, капельно. Так препарат сразу же попадает к болевым рецепторам и подействует.

Но если у человека хроническая болезнь и стабильное состояние, то ему неудобно каждый день делать уколы. Поэтому здесь больше подойдут лекарства в таблетках или капсулах.