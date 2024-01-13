Уколи чи таблетки: які ліки обрати
Джерело:The Nemours Foundation
Ліки можуть бути ефективними в будь-якій формі. Залежно від захворювання та стану пацієнта лікар вирішує, яка лікарська форма підходить більше.
Лікарі вважають, що приймати ліки внутрішньо у вигляді таблеток, капсул або драже безпечно, зручно та дешевше. Тому такі препарати призначають частіше.
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Чому таблетки та капсули іноді втрачають ефективність
Але через те, що вони проходять через травний тракт, деякі препарати можуть почати всмоктуватися в роті та шлунково-кишковому тракті, тому не потраплять у кров у потрібному дозуванні. Пояснимо, як це відбувається. Більшість ліків абсорбуються з тонкого кишківника, проходять через стінку кишківника і потрапляють у печінку, а потім через кровообіг до місця призначення.
При цьому стінка кишківник та печінка хімічно змінюють багато препаратів та зменшують кількість ліків, які потрапляють у кровотік. Тому деякі препарати вводять у вигляді ін'єкцій, щоб речовина, яка діє, потрапила безпосередньо в кров або внутрішньом'язово.
Спосіб надходження та ефективність препарату залежать від його хімічних властивостей. Коли людина приймає ліки всередину, їжа та інші препарати у травному тракті можуть впливати на кількість та швидкість всмоктування ліків. Тому одні препарати потрібно приймати натще, інші з їжею.
Треті не можна приймати разом з іншими ліками, а деякі взагалі не можна приймати внутрішньо. Так само деякі ліки діють тільки у твердій формі та неефективні у вигляді ін'єкцій. Деякі ліки у таблетках можуть подразнювати травний тракт.
Наприклад, аспірин та інші нестероїдні протизапальні препарати здатні пошкодити сльозисту оболонку шлунка та тонкої кишки, спричинити або загострити виразки. Інші ліки погано чи нерівномірно всмоктуються у травному тракті або розчиняються у шлунку.
Наприклад, інсулін при внутрішньому прийманні руйнується травними ферментами, тому його призначають у вигляді ін'єкцій.
Коли потрібно застосувати лише ін'єкції, а коли краще – таблетки
Ось коли ліки в таблетках не підходять і потрібний інший спосіб його вести:
- людина непритомна.
- у людини блювання або він не може ковтати, наприклад, через рак гортані.
- ліки потрібно вводити швидко, у точній чи високій дозі. Наприклад, якщо потрібно підтримувати постійну концентрацію препаратів крові, краще безперервно вводити його за допомогою внутрішньовенного краплинного вливання, ніж пити таблетки.
- ліки погано всмоктуються із травного тракту.
Коли лікар підбирає спосіб приймання ліків, він відштовхується від лікування. Наприклад, після операції може призначити знеболювальні внутрішньовенно, крапельно. Так препарат відразу ж потрапляє до больових рецепторів та подіє.
Але якщо у людини хронічна хвороба та стабільний стан, то їй незручно щодня робити уколи. Тому тут більше підійдуть ліки у таблетках чи капсулах.