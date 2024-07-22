Как ухаживать за кожей головы и волосами летом: советы врача

С одной стороны лето - отличное время для организма: разнообразие сезонных фруктов позволяет пополнить запас витаминов на целый год. С другой стороны в летний период сильно возрастает активность солнца, что может негативно влиять на состояние кожи и волос.

Добавьте к этому влияние соленых и пресных водоемов, в которых мы обычно купаемся летом - и получится серьезная угроза. Как солнце и вода влияют на кожу и волосы и что делать, чтобы защититься от вредного воздействия, 24 Каналу рассказала Екатерина Никольская, дерматолог МЦ "Лелека", к.м.н, врач дерматовенеролог высшей категории.

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Как солнце и вода влияют на кожу и волосы

Активное солнечные лучи провоцируют сухость и шелушение кожи головы, могут вызвать перхоть, нарушать структуру волос, изменение цвета, особенно у светлых волос, истончение и даже выпадение волос.

Екатерина Никольская "Если не защищать волосы от солнца, они могут стать тонкими, сухими, ломкими, и тусклыми. Это происходит из-за разрушения кератина ультрафиолетом."

Если говорить о купании в водоемах, то оно также может иметь негативное влияние. Так, соленая вода содержит большое количество солей и минералов, которые будут подсушивать волосы и делать их матовыми. Вследствие пребывания в соленой воде волосы также могут потерять блеск и эластичность.

Вода пресных водоемов может быть разная по жесткости и количеству минералов. Если в ней высокое содержание кальция и магния, то купание в такой воде может вызвать сухость кожи головы и волос, что приводит к выпадению волос и ломкости.

Как защитить волосы и кожу летом

Летом очень важно не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей на волосы и кожу голову. Самым эффективным способом защиты от этого остаются головные уборы. К тому же шляпки и кепки уберегут вас от теплового удара, а также защитят нежную кожу лица от солнечного облучения.

Кроме того, существуют специальные средства для волос, которые содержат фильтры, помогающие блокировать ультрафиолетовые лучи.

Екатерина Никольская "Если вы планируете купание в водоемах, нужно помнить, что после этого нужно тщательно вымыть волосы. Лучше всего выбирать средства, которые увлажняют, питают, и защищают от ультрафиолетовых лучей."

Не стоит находиться на солнце с загрязненными, жирными волосами, поскольку излишки жира могут усиливать действие ультрафиолета.

Солнце может быть коварным, поэтому начинать беспокоиться о защите от солнечных лучей лучше всего заблаговременно – примерно в апреле. Однако летом действие ультрафиолета особенно агрессивное, поэтому лучше обратить на защиту особое внимание.