Як доглядати за шкірою голови та волоссям влітку: поради лікарки

З одного боку літо — чудовий час для організму: розмаїття сезонних фруктів дозволяє поповнити запас вітамінів на цілий рік. З іншого боку в літній період сильно зростає активність сонця, що може негативно впливати на стан шкіри та волосся.

Додайте до цього вплив солоних та прісних водойм, в яких ми зазвичай купаємось влітку — і вийде серйозна загроза. Як сонце та вода впливають на шкіру й волосся та що робити, щоб захиститись від шкідливого впливу, 24 Каналу розповіла Катерина Нікольська, дерматолог МЦ "Лелека", к.м.н, лікар дерматовенеролог вищої категорії.

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Як сонце та вода впливають на шкіру та волосся

Активне сонячні промені провокують сухість та лущення шкіри голови, можуть викликати лупу, порушувати структуру волосся, зміну кольору, особливо у світлого волосся, витончення та навіть випадіння волосся.

Катерина Нікольська "Якщо не захищати волосся від сонця, воно може стати тонким, сухим, ламким, та тьмяним. Це відбувається через руйнування кератину ультрафіолетом."

Якщо говорити про купання у водоймах, то воно також може мати негативний вплив. Так, солона вода містить велику кількість солей та мінералів, які будуть підсушувати волосся та робити його матовим. Внаслідок перебування у солоній воді волосся також може втратити блиск та еластичність.

Вода прісних водойм може бути різна за жорсткістю та кількістю мінералів. Якщо у ній високий вміст кальцію та магнію, то купання у такій воді може викликати сухість шкіри голови та волосся, що призводить до випадіння волосся та ламкості.

Як захистити волосся та шкіру влітку

Влітку дуже важливо не допускати тривалого впливу прямих сонячних променів на волосся та шкіру голову. Найефективнішим способом захисту від цього залишаються головні убори. До того ж капелюшки та кепки убережуть вас від теплового удару, а також захистять ніжну шкіру обличчя від сонячного опромінення.

Крім того, існують спеціальні засоби для волосся, які містять фільтри, що допомагають блокувати ультрафіолетові промені.

Катерина Нікольська "Якщо ви плануєте купання у водоймах, потрібно пам’ятати, що після цього потрібно ретельно вимити волосся. Найкраще обирати засоби, які зволожують, живлять, та захищають від ультрафіолетових променів."

Не варто перебувати на сонці з забрудненим, жирним волоссям, оскільки надлишки жиру можуть посилювати дію ультрафіолету.

Сонце може бути підступним, тому починати турбуватись про захист від сонячних променів найкраще завчасно – приблизно у квітні. Проте влітку дія ультрафіолету особливо агресивна, тому краще звернути на захист особливу увагу.