Поэтому рассмотрим самые распространенные процедуры, которые делают в области глаз или могут сказываться на этой зоне. Что надо учитывать и чего остерегаться?

Также на тему 5 признаков, что вам нужно срочно обратиться к офтальмологу

Врач высшей категории, офтальмолог киевского центра "Эксимер" Елена Гужва рассказала 24 Каналу о процедурах и операциях по улучшению внешности со стороны побочных реакций и потенциальных опасностей для глаз.

Пилинги

О химических ожогах при такой процедуре омоложения слышали все. Однако нас интересует именно кожа вокруг глаз. Она самая тонкая и чувствительная, поэтому очень уязвима к действию любых агрессивных средств и требует специального ухода. Именно в этой зоне появляются первые признаки старения, поэтому и пилинги здесь должны применяться особые.

Елена Гужва "Надо учитывать, что тонкая кожа вокруг глаз фактически лишена гидролипидного слоя, который является защитным барьером. А задачей пилинга является нормализовать кровоток, чтобы убрать сетку из сосудов, избавиться от отечности и покраснения. Однако эффект от процедуры бывает, к сожалению, противоположный."

Итак, побочные действия от пилинга и как от них избавиться:

из-за целенаправленного ожога эпидермиса и дермы возникает покраснение. Устраняется это холодными компрессами и поддержанием уровня увлажнения;

отечность (нарушение проницаемости сосудов и выход в ткани жидкой части крови) убирается противовоспалительными препаратами и приемом диуретиков;

от шелушения кожи, ведь происходит отслоение рогового слоя, отмершего, помогут уходовые средства с пантеноновой, гиалуроновой кислотой и витаминами;

а чтобы избежать гиперпигментации, нужно применять качественную защиту от солнца – косметику с SPF.

Осложнения после процедуры омоложения бывают разнообразные – от ожогов из-за активных веществ в составе до кожных реакций на перчатки или средства для обработки поверхности. Как врач, Елена предостерегает от проявлений герпесной инфекции и обострения акне, если они есть у вас в анамнезе, а еще от аллергической реакции. Но самое неприятное после пилинга то, что могут остаться рубцы.

Наращивание ресниц

Сделать взгляд более выразительным благодаря длинным ресницам стремится немало женщин. Чтобы достичь этого мы прибегаем к различным хитростям – красимся тушью, клеим искусственные ресницы или наращиваем их. Но все ли способы безопасны?

Вот самые распространенные негативные последствия наращивания и ламинирования ресниц:

травмирование и ожоги;

инфицирование век, конъюнктивы или роговицы;

аллергические реакции, которые сопровождаются отеком, покраснением, зудом;

потеря ресниц из-за недостаточной квалификации специалиста, который делает процедуры.

Алопеция ресниц, частичное или полное их выпадение, происходит из-за повреждения луковицы волоса в процессе наращивания или из-за длительного ношения искусственных ресниц.

Повреждение век и слизистых оболочек глаза химическими веществами также нередкое явление. Часто, особенно раньше, в состав клея для наращивания ресниц входил формальдегид, который может приводить не только к аллергии, но и к потере ресниц. Это вещество является раздражителем, запускающим дегенеративные процессы в органах и сенсибилизирующим кожу.

По статистике, 40% женщин, наращивающих ресницы, жалуются на аллергические реакции. Согласитесь, довольно высокий показатель. Однако следует учитывать, что аллергия бывает не только на компоненты, но и на перчатки и средства для обработки.

Когда мастер работает острым инструментом на непосредственном расстоянии от глаза, есть риск повредить слизистые оболочки. К тому же это опасно занесением инфекции, что приводит к воспалительным процессам – в веках (ячмень, халязион, блефарит), на слизистой (конъюнктивит), роговице (кератит).

А еще есть риск развития синдрома сухого глаза. Наращенные ресницы длиннее, чем естественные, поэтому могут давать эффект веера: воздушные потоки, образующиеся при этом, влияют на слизистую оболочку глаза, вызывая раздражение и сухость.

Елена Гужва "Не желательно делать процедуры по наращиванию ресниц, когда планируете в ближайшее время проводить лазерную коррекцию зрения, замену хрусталика, операцию по глаукоме или проходить лечение офтальмологических заболеваний."

Чтобы избежать негативных последствий, нужно придерживаться несложных правил:

тщательно выбирайте салон и проверяйте методы обработки инструментов. Не соглашайтесь на процедуру в домашних условиях, потому что так трудно в совершенстве обработать инструмент;

доверяйте глаза только квалифицированным специалистам, проверяйте сертификат об обучении;

предупредите мастера заранее о вашей склонности к аллергическим реакциям, попросите показать, какие препараты используются, ознакомьтесь с их составом;

главное – не носите ресницы дольше одного года, вовремя делайте коррекцию. После года обязательно возьмите перерыв до 6 месяцев для восстановления собственных ресниц.

Татуаж бровей

При процедуре перманентного макияжа в кожу вводится пигмент, который остается там 2-3 года. Эта процедура, как и предыдущая, имеет подобные побочные реакции: аллергия, химические ожоги, травматизация.

Для избежания нежелательных эффектов рекомендуется тщательно подготовиться:

убедиться в уровне салона и квалификации мастера;

предварительно проконсультироваться с мастером относительно аллергии;

получить инструкции, что запрещено делать до и после процедуры, в частности, следует избегать приема алкогольных напитков и кроворазбавляющих препаратов в день и после процедуры;

сосредоточиться на уходе за кожей вокруг глаз, чтобы дополнительно увлажнить ее и сделать более упругой;

снять наращенные ресницы за несколько дней до процедуры;

если пользуетесь мягкими контактными линзами, не надевать их перед процедурой;

после татуажа не посещать баню или бассейн в течение 14 дней, а также не наносить декоративную косметику.

Процесс восстановления после процедуры длится в течение месяца: первые 10 дней кожа заживает, а следующие две-три недели происходит адаптация пигмента. Сразу после татуажа бывают покраснения и отеки бровей – обрабатывайте их хлоргексидином. В процессе заживления могут образовываться корочки или начаться легкое шелушение – ни в коем случае не трогайте их и не отдирайте.

Филлеры

Сейчас это одна из самых модных процедур – филлеры под глазами позволяют избавиться от морщин и выровнять кожу в этой области. Однако введение филлеров вызывает и определенные осложнения, которые можно разделить на легкие, тяжелые и критические.

К легким относятся синяки, отеки, болезненность в месте инъекции. Тяжелыми считаются сосудистые окклюзии, ишемия, которые могут привести к появлению рубцов, частичного некроза кожного покрова. В этом случае нужно обратиться к квалифицированному специалисту.

А вот критическими осложнениями являются венозная или артериальная окклюзия, их последствия страшны – некроз, потеря зрения и даже инсульт. Некроз возникает из-за попадания геля в сосуды или вследствие их сжатия. Если филлер тромбировал сосуд, то через некоторое время, а бывает, что и в процессе введения геля, врач заметит резкое побеление кожи в зоне инъекции, пациент же будет чувствовать сильную боль. Поэтому важно не допустить развития таких явлений, ведь последствия могут оказаться катастрофическими.

Елена Гужва "Знаете ли вы, что часто осложнения в области глаз возникают, когда корректируют филерами нос, например, чтобы избавиться от горбинки? Во всем виновато близкое расположение сосудов, которые питают сетчатку глаза. Косметологам надо быть очень осторожными, потому что там проходит носовая артерия и прямая ветвь офтальмологической артерии."

К тому же осложнения возникают, когда вводят филлеры в межбровье. Это одна из самых опасных зон из-за расположения двух важных артерий, которые соединяются с офтальмологической. В случае неудачной коррекции возможна закупорка этой артерии и, как следствие, потеря зрения. Надо упомянуть и другие опасные для филлеров части лица – подскроневую область и зону под глазами.

Если появились какие-то из приведенных явлений, нужно немедленно обратиться к врачу для проведения реанимационных мероприятий:

в случае применения гиалуронового наполнителя вводится гиалуронидаза;

делаются теплые компрессы и массаж пораженной зоны;

назначаются кроворазжижающие препараты;

накладывается гепариновая мазь для антикоагулянтного действия;

проводят инъекции кортикостероидов, антибиотиков и противовоспалительных препаратов в случае угрозы некроза.

А вообще лучше выбирать квалифицированного специалиста, желательно врача, который хорошо разбирается в анатомии и знает, как проходят сосуды и нервные окончания. Для профилактики осложнений филлеры вводятся малыми дозами и при работе с насыщенным сосудистыми участками не применяется эпинефрин.

Ботокс

Кроме филлеров, среди украинцев популярны инъекции ботокса. Небольшие дозы ботулотоксина расслабляют и парализуют определенные мышцы, благодаря чему уменьшаются заломы кожи, в частности хороший эффект оказывается в отношении мимических морщин.

При использовании ботокса распространены следующие осложнения:

гематомы;

боль и зуд в месте инъекции;

воспалительные процессы;

образование мешков и отеков под глазами;

уплотнения на коже;

асимметрия лица: опущение верхних век и бровей.

Со стороны офтальмологических проблем могут быть:

нарушение бинокулярного зрения, диплопия (удвоение изображения);

сухость или, наоборот, слезотечение, светобоязнь.

Чтобы избежать нежелательных явлений, надо детально обсудить с мастером, как вести себя до и после процедуры. Так, после укола надо 5 часов находиться в вертикальной позе, сутки не лежать лицом вниз, 2-3 дня не тереть лицо в зоне инъекции, несколько дней надолго не опускать голову, в течение 3 дней не принимать антибиотиков, кроворазжижающих, противовоспалительных препаратов. И помнить, что 2 недели следует воздерживаться от посещения сауны, бассейна и от сильных физических нагрузок.

Блефаропластика

Эта хирургическая процедура предназначена для совершенствования эстетического вида – подтяжки кожи вокруг глазной зоны. Такую операцию выполняют многие клиники, в том числе пластические хирурги. Однако такие специалисты не являются офтальмологами.

Елена Гужва "Несмотря на малую травматичность, есть риск возникновения негативных последствий. Поскольку операция проводится в ближайшей зоне к глазам, надо предварительно пройти осмотр у офтальмолога, ведь со стороны офтальмологии есть определенные противопоказания."

Итак, когда нельзя делать блефаропластику:

острые или хронические воспалительные процессы глаз – блефариты, конъюнктивиты, кератиты;

повышенное внутриглазное давление – глаукома или офтальмогипертензия. Сначала надо достичь стойкой ремиссии или пройти лечение и только потом прибегать к блефаропластике;

в период восстановления после перенесенных операций на глазах;

при сниженном тонусе мышц вокруг глаз;

при возрастных патологиях зрения: катаракте, глаукоме, возрастной макулодистрофии (разрешается только в стадии ремиссии).

Пластический хирург может не знать некоторых глазных нюансов, которые следует учесть во время операции, использовать инструменты и материалы, отличные от офтальмохирургических. Вот почему стоит делать блефаропластику в офтальмологических клиниках, где применяется микрохирургия и можно пройти полную диагностику зрительной системы.

После операции бывают определенные осложнения:

отеки;

гематомы;

выворот нижних век;

нарушение слезоотделения. Начинается или слезотечение из-за смещения слезных точек, или, наоборот, сухость вследствие неполного смыкания век, асимметрии. А все потому, что шов был наложен неправильно или довольно плотно;

блефароптоз – опущение верхнего века.

Поэтому желательно, чтобы блефаропластику делал именно врач-офтальмохирург, который знает нюансы анатомии, сосудов и выполняет микрохирургию.

Так как же предотвратить нежелательные побочные эффекты и действительно приобрести красоту? Перед любой бьюти-процедурой нужно все тщательно изучить и продумать. Выбрать проверенный салон и высококвалифицированного мастера, в случае введения филлеров и ботокса отдать предпочтение врачу, а блефаропластики – офтальмохирургу, который знает анатомию и учитывает все нюансы.

Елена Гужва "Пройти тщательное обследование у врача-офтальмолога и при выявлении патологий, даже хронических инфекций, сначала нормализовать процесс, достичь ремиссии, а потом уже заниматься совершенствованием внешности."

Перед процедурой заранее встретьтесь с мастером или врачом, чтобы сообщить об аллергических реакциях, препараты, которые принимаете, чтобы специалист скорректировал свои действия. А также узнайте правила поведения до и после манипуляций, чтобы избежать осложнений. Уточните, какие следует принимать препараты и как обрабатывать зону после вмешательства.