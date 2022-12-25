Ученые полностью расшифровали Y-хромосому: почему это важно

Ученые получили полную последовательность нуклеотидов человеческой Y-хромосомы. Ученые определили более 62 миллионов пар оснований, составляющих хромосому.

Геном человека исследуют еще с 80-х годов прошлого века, но первый вариант нуклеотидной последовательности человеческой ДНК опубликовали только в 2001 году. Это был черновой вариант, пропустивший примерно 8 процентов генома.

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Последовательность Y-хромосомы

Ранее ученые обнародовали результаты, где сообщили, что восполнили пробелы и секвенировали все человеческие хромосомы. Кроме Y-хромосомы, хотя она имеет важное значение для понимания мужского здоровья и определения пола. На основе других исследований она была прочитана лишь примерно на 50 процентов, и в конце концов исследователи по Т2Т установили полную последовательность.

Это удалось делать с использованием нескольких методов секвенирования. В результате ученые получили последовательность из 62 460 029 пар оснований, что пополняет частично уже известную последовательность Y-хромосомы более чем 30 миллионами пар оснований.

При этом ученые уверяют, что точность определения составляет менее 1 ошибки на 10 миллионов пар оснований. На Y-хромосоме определили 693 гена, из которых 107 предположительно кодируют белок.

Какое это имеет значение

Сравнив полученную последовательность хромосомы с результатами предыдущих секвенирований, а также ее известными генетическими вариациями, имеющими клиническое значение, ученые пришли к выводу, что она может использоваться в качестве стандарта при изучении генетических отклонений, связанных с Y-хромосомой.