Нашли ген, отвечающий за ожирение и диабет

Сотрудники Осакского столичного университета обнаружили ген, отвечающий за ожирение и способствующий развитию диабета.

Исследование показало, что когда мыши удалили CREB-регулируемый коактиватор транскрипции 1 (CRTC1), они начали набирать вес. Ученые пришли к выводу, что этот ген угнетает ожирение.

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Однако, поскольку он экспрессируется во всех нейронах головного мозга, конкретные нейроны, ответственные за угнетение ожирения, и присутствующий в этих нейронах механизм остаются неизвестными.

Ген ответственен за ожирение

CREB-регулируемый коактиватор транскрипции 1 (CRTC1) – это белок, кодируемый геном CRTC1 у человека. Его обнаружили в головном мозге, печени, скелетных мышцах, слюнных железах и многочисленных отделах ЦНС.

Профессор Сигенобу Мацумура из Высшей школы человеческой жизни и экологии и его исследовательская группа изучала, как CRTC1 угнетает механизм ожирения. Они сосредоточились на нейронах, экспрессирующих рецептор меланокортин-4 (MC4R).

Известно, что мутации гена MC4R вызывают ожирение, поэтому ученые предположили, что экспрессия CRTC1 в нейронах, экспрессирующих MC4R, снизит ожирение. Они исследовали влияние потери CRTC1 на ожирение и диабет на специальных мышах.

Оказалось, что животные, лишенные CRTC1 в нейронах, экспрессирующих MC4R, не отличались от контрольных мышей по массе тела на обычном рационе. Однако, когда мышей с дефицитом CRTC1 выращивали на диете с высоким содержанием жиров, они переедали, затем становились значительно тучнее, чем мыши из контрольной группы, и у них развился диабет.