Знайшли ген, який відповідає за ожиріння та діабет

Співробітники Осакського столичного університету виявили ген, який відповідає за ожиріння та сприяє розвитку діабету.

Дослідження показало, що коли миші видалили CREB-регульований коактиватор транскрипції 1 (CRTC1), вони почали набирати вагу. Вчені прийшли до висновку, що цей ген пригнічує ожиріння.

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Однак, оскільки він експресується у всіх нейронах головного мозку, конкретні нейрони, відповідальні за пригнічення ожиріння, та механізм, який є присутнім у цих нейронах, залишаються невідомими.

Ген відповідальний за ожиріння

CREB-регульований коактиватор транскрипції 1 (CRTC1) – це білок, що кодується геном CRTC1 у людини. Його виявили в головному мозку, печінці, скелетних м'язах, слинних залозах та численних відділах ЦНС.

Професор Сігенобу Мацумура з Вищої школи людського життя та екології та його дослідницька група вивчали, як CRTC1 пригнічує механізм ожиріння. Вони зосередилися на нейронах, що експресують рецептор меланокортину-4 (MC4R).

Відомо, що мутації гена MC4R викликають ожиріння, тому вчені припустили, що експресія CRTC1 в нейронах, що експресують MC4R, зменшить ожиріння. Вони досліджували вплив втрати CRTC1 на ожиріння та діабет на спеціальних мишах.

Виявилося, що тварини, позбавлені CRTC1 у нейронах, що експресують MC4R, не відрізнялися від контрольних мишей за масою тіла на звичайному раціоні. Однак, коли мишей з дефіцитом CRTC1 вирощували на дієті з високим вмістом жирів, вони переїдали, потім ставали значно огряднішими, ніж миші з контрольної групи, і у них розвинувся діабет.