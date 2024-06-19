Ученые определили 6 типов депрессии: чем они отличаются

Ученые из Стэнфордского университета в Соединенных Штатах провели исследование, в ходе которого было выделено шесть различных "биотипов" депрессии. Каждый тип сопровождается уникальным набором симптомов, что позволяет точнее подходить к выбору методов лечения.

Традиционные подходы к лечению депрессии часто не учитывают индивидуальных особенностей пациентов, что приводит к необходимости подбора медикаментов методом проб и ошибок. Это может затягивать процесс лечения и ухудшать состояние пациента.

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Новое исследование депрессии

Исследователи решили найти способ, который позволит врачам с первого раза определять наиболее эффективное лечение. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) и методов машинного обучения они анализировали мозговую активность пациентов с депрессией и тревожными расстройствами. В результате было идентифицировано шесть биотипов депрессии, каждый из которых имеет свои особенности в мозговой активности и реакции на лечение.

В исследовании приняли участие 801 пациент с диагнозом депрессии и тревожности. Они проходили ФМРТ в состоянии покоя и во время выполнения задач, направленных на проверку когнитивных функций и эмоциональных реакций. Для части участников (250 человек) было назначено лечение, включающее антидепрессанты и поведенческое вмешательство.

6 типов депрессии

Первый, самый распространенный, "биотип" депрессии, характеризовался повышенной функциональной связностью в сети пассивного режима работы (режима "по умолчанию"), а также в цепях внимания и осознанности в состоянии покоя. Второму типу депрессии, наоборот, была свойственна пониженная связность цепи внимания. Третий тип отличался повышенной активностью мозга при осознанной обработке эмоций, четвертый – при подавлении реакции на стимулы.

Пятый, самый редкий, "биотип" связан с относительной потерей функциональной связности во время обработки угрозы, а также снижением мозговой активности при подавлении реакции на стимулы. Шестой тип депрессии не отличался от других типов или нормального состояния существенной дисфункцией контура мозга

Различные подходы в лечении депрессии

Результаты показали, что в зависимости от биотипа депрессии, пациенты по-разному отвечали на лечение. Например, у пациентов с повышенной активностью в когнитивных областях мозга антидепрессант венлафаксин оказывался более эффективным. В то же время для тех, кто имел повышенную активность в определенных областях мозга, связанных с депрессией и решением проблем, лучше подходила поведенческая терапия.

Авторы исследования подчеркивают, что это первое исследование, которое демонстрирует, что депрессия может быть связана с различными нарушениями функционирования мозга. Они предполагают, что их открытие могут быть основой персонализированного подхода к лечению депрессии.

Кроме того, ученые выяснили, что ФМРТ мозга может помочь в определении тех пациентов, которым антидепрессанты окажутся самыми эффективными. Этот метод может стать важным инструментом в диагностике депрессии в будущем.