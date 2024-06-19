Вчені визначили 6 типів депресії: чим вони відрізняються

Вчені зі Стенфордського університету в Сполучених Штатах провели дослідження, під час якого було виділено шість різних "біотипів" депресії. Кожен тип супроводжується унікальним набором симптомів, що дозволяє точніше підходити до вибору методів лікування.

Традиційні підходи до лікування депресії часто не враховують індивідуальних особливостей пацієнтів, що призводить до необхідності підбору медикаментів методом спроб і помилок. Це може затягувати процес лікування та погіршувати стан пацієнта.

Також на тему Фізична слабкість повʼязана з психічними захворюваннями

Нове дослідження депресії

Дослідники вирішили знайти спосіб, який дозволить лікарям з першого разу визначати найефективніше лікування. За допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (ФМРТ) та методів машинного навчання вони аналізували мозкову активність пацієнтів з депресією та тривожними розладами. В результаті було ідентифіковано шість біотипів депресії, кожен з яких має свої особливості в мозковій активності та реакції на лікування.

У дослідженні взяли участь 801 пацієнт із діагнозом депресії та тривожності. Вони проходили ФМРТ у стані спокою та під час виконання завдань, спрямованих на перевірку когнітивних функцій та емоційних реакцій. Для частини учасників (250 осіб) було призначено лікування, що включає антидепресанти та поведінкове втручання.

6 типів депресії

Перший, найпоширеніший, "біотип" депресії, характеризувався підвищеною функціональною зв'язністю в мережі пасивного режиму роботи (режиму "за замовчуванням"), а також у ланцюгах уваги та усвідомленості у стані спокою. Другому типу депресії, навпаки, була властива знижена зв'язність ланцюга уваги. Третій тип вирізнявся підвищеною активністю мозку при усвідомленій обробці емоцій, четвертий – при придушенні реакції на стимули.

П'ятий, найрідкісніший, "біотип" пов'язаний із відносною втратою функціональної зв'язності під час обробки загрози, а також зниженням мозкової активності при придушенні реакції на стимули. Шостий тип депресії не відрізнявся від інших типів чи нормального стану суттєвою дисфункцією контуру мозку

Різні підходи в лікуванні депресії

Результати показали, що залежно від біотипу депресії, пацієнти по-різному відповідали на лікування. Наприклад, у пацієнтів з підвищеною активністю в когнітивних областях мозку антидепресант венлафаксин виявлявся ефективнішим. Водночас для тих, хто мав підвищену активність у певних областях мозку, пов'язаних з депресією та розв'язанням проблем, краще підходила поведінкова терапія.

Автори дослідження підкреслюють, що це перше дослідження, яке демонструє, що депресія може бути пов'язана з різними порушеннями функціонування мозку. Вони припускають, що їхнє відкриття можуть бути основою персоналізованого підходу до лікування депресії.

Крім того, вчені з'ясували, що ФМРТ мозку може допомогти у визначенні тих пацієнтів, яким антидепресанти виявляться найефективнішими. Цей метод може стати важливим інструментом у діагностиці депресії у майбутньому.