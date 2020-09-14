Львовские ученые выиграли грант от Национального фонда исследований на создание вакцины против коронавируса, а также разработку антибиотика для лечения больных COVID-19. По словам директора Института биологии клеток, конкуренция на конкурсе была невероятная.

За свое право львовяне боролись среди 900 заявок со всей Украины. Больше о создании вакцины против COVID-19 – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Из 12 проектов Института победу одержали 3. В частности, на разработку вакцины фонд предоставляет 10 миллионов гривен. Большая доля из них пойдет на покупку современных приборов.

"Мы будем покупать прежде всего биореакторы, в которых будем культивировать продуценты этих вирусных антигенов, которые будут служить вакциной. Также мы должны закупить прибор для анализа экспрессии генов – такой ПЦР в реальном времени", – рассказал директор Института биологии клетки НАН Украины Андрей Сибирный.

Треть денег потратят на реактивы и расходный материал, а также на доплаты семерым ученым, которые будут заниматься разработкой.

Процесс изготовления и испытания вакцины

Вакцину планируют создать на основе синтеза специфического белка из дрожжей. Именно они могут удешевить вакцину в минимум 10 раз.

Он будет получен с помощью молекулярно-генетических методов в дрожжах. После того должна быть проверена его идентичность, его структура,

– объяснила ученая Любовь Фаюра.

Созданную вакцину передадут ученым Нацакадемии медицинских наук уже для испытаний на животных.

Как сообщил Андрей Сибирский, ученые будут проводить эксперименты на трансгенных мышах. То есть, ученые создадут вакцину, а потом надо будет заражать коронавирусом мышей, которые имеют человеческий рецептор на COVID-19.

Создание антибиотика, который поможет в лечении людей с COVID-19

Еще в Институте биологии будут работать над созданием антибиотика нового поколения. Он, по словам доктора биологических наук Константина Дмитрука, поможет в лечении людей с COVID-19. На это Фонд предусмотрено еще 5 миллионов гривен.

Он отметил, что в рамках этого проекта ученые имеют задачу – сконструировать продуцент, который бы продуцировал в соответствующем количестве этого антибиотик.

И это хорошая платформа, чтобы масштабировать и переходить в промышленные объемы,

– добавил Константин Дмитрук.

Завершить проект ученые должны до конца 2021 года.