Львовянину удалили четверть печени из-за гельминтов: какие жалобы он имел
38-летнему львовянину удалили кисту печени, и только лабораторное исследование показало, что орган был поражен гельминтами.
В Центре отмечают, что это первый в этом году случай эхинококкоза – редкого паразитарного заболевания.
Смотрите также Мужчина умер от передозировки витамина D: какой показатель обнаружили в его кровиСправка. Попадая в организм человека, эти гельминты, которые относятся к ленточным червям, поражают печень, легкие и другие органы.
Какие жалобы имел человек
Львовянин попал в больницу с жалобами на дискомфорт и боль в правом подреберье, пожелтение кожных покровов и склер, также он чувствовал общую слабость.
Больного госпитализировали в хирургическое отделение. Результаты УЗИ указали на наличие большой кисты в правой части печени. Медики решили провести неотложную операцию.
Когда после операции ткань органа отправили на лабораторное исследование, врачи обнаружили – эхинококкоз печени.
Как передается заболевание
Паразит может попасть в организм человека от зараженных животных. Чаще всего переносчиками эхинококка являются собаки, а заражение вероятно из-за несоблюдения правил личной гигиены.
Также инфицирование возможно при потреблении немытых овощей и ягод, а также через воду, загрязненную выделениями животных, содержащих яйца гельминта.
Первые проявления заболевания могут появиться через 2 – 4 месяца, но иногда – через 5 – 15 лет после заражения. И все это время гельминты размножаются в организме, захватывая все новые и новые его органы,
– говорится в сообщении Центра.
Как выявить и лечить эхинококкоз
Среди симптомов эхинококкоза – боль в правом подреберье, увеличение размеров живота, желтуха, а при легочной локализации – боль в грудной клетке, кашель, нередко с кровью, и лихорадка.
Методом лечения эхинококкоза является операционное вмешательство, во время которого из печени или легкого удаляется паразитарная киста. Иногда удалять приходится и части пораженной печени или легких. При этом пораженные ткани восстанавливаются.