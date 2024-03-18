Львів'янину видалили чверть печінки через гельмінти: які скарги він мав

38-річному львів'янину видалили кісту печінки і лише лабораторне дослідження виявило, що орган був уражений гельмінтами.

У Центрі зазначають, що це перший у цьому році випадок ехінококозу – рідкісного паразитарного захворювання.

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Які скарги мав чоловік

. Потрапляючи в організм людини, ці гельмінти, які належать до стрічкових червів, уражають печінку, легені й інші органи.

Львів'янин потрапив до лікарні зі скаргами на дискомфорт і біль у правому підребер'ї, пожовтіння шкірних покривів і склер, також він відчував загальну слабкість.

Хворого госпіталізували до хірургічного відділення. Результати УЗД вказали на наявність великої кісти у правій частині печінки. Медики вирішили провести невідкладну операцію.

Коли після операції тканину органа відправили на лабораторне дослідження, лікарі виявили – ехінококоз печінки.

Ехінококоз – що це? Ехінококоз – паразитарне захворювання людей та тварин, яке спричиняють стрічкові черв'яки. Це тяжкий хронічний гельмінтоз, при якому в печінці, легенях та інших органах утворюються кісти.

Як передається захворювання

Паразит може потрапити в організм людини від заражених тварин. Найчастіше переносниками ехінокока є собаки, а зараження імовірне через недотримання правил особистої гігієни.

Також інфікування можливе при споживанні немитих овочів та ягід, а також через воду, забруднену виділеннями тварин, що містять яйця гельмінта.

Перші прояви захворювання можуть з'явитися через 2 – 4 місяці, але інколи – через 5 – 15 років після зараження. І весь цей час гельмінти розмножуються в організмі, захоплюючи все нові й нові його органи,

– ідеться в повідомленні Центру.

Як виявити і лікувати ехінококоз

Серед симптомів ехінококозу – біль у правому підребер'ї, збільшення розмірів живота, жовтяниця, а при легеневій локалізації – біль у грудній клітині, кашель, нерідко із кров'ю, та лихоманка.

Методом лікування ехінококозу є операційне втручання, під час якого з печінки або легені видаляється паразитарна кіста. Іноді видаляти доводиться і частини ураженої печінки або легень. При цьому уражені тканини відновлюються.