Война, геноцид и оккупация: действительно ли страх и психологические травы передаются по наследству

Трансгенерационная травма или травма поколений — передаваемые по наследству ментальные проблемы. То есть тяжелый, травмирующий опыт влияет на психику не только того человека, который его пережил, но и его детей и внуков.

Трансгенерационная травма – широкое понятие. С одной стороны, это человек, который бьет своих детей, потому что сам подвергался насилию в детстве. С другой стороны, внучка женщины, пережившей нацистские лагеря, которой сложно доверять кому-то, кроме самых близких людей.

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Как травма передается по наследству

Данные исследований подтверждают возможность передачи травмирующего опыта по наследству. Основной вопрос, на который пытаются ответить ученые, состоит в том, как именно он передается.

Прямое влияние травматического события на всю семью может заключаться в постоянных воспоминаниях и обсуждениях события, а также его последствиях. Например, мать, выжившая в оккупированном Буче, говорит своим детям: "Если бы не русские, ваш отец был бы дома жив и здоров". Таким образом, дети становятся опосредованными участниками травмирующего события.

При этом полное молчание о случившемся тоже не защищает детей от передачи травмы. Оно лишает детей возможности понять поведение родителей и формирует в их жизни аналогичные паттерны избегания и молчания.

Травмированные родители часто не способны на полноценную эмоциональную близость с детьми. Это может приводить к тому, что дети тоже не умеют распознавать и выражать свои эмоции, у них могут возникнуть проблемы с близостью во взрослом возрасте.

Психологические травмы родителей могут приводить к пренебрежению интересами детей или к насилию, физическому или эмоциональному.

Травматический опыт может оказать опосредованное влияние на семью. К примеру, беженцы, жертвы войны или геноцида часто живут в тяжелых условиях. Бедность, необходимость для родителей много и трудно работать – это создает условия для формирования ментальных проблем у детей.

Наконец последние исследования ученых свидетельствуют, что травматический опыт может передаваться по наследству в буквальном смысле. Механизм передачи, который может быть задействован, называется эпигенетическим.

Генетическую наследственность все еще исследуют

Последний пункт пока остается дискуссионным. Есть несколько исследований, указывающих на то, что травма может оставить химический след в генах человека. Это не генетическая мутация, а изменение механизма экспрессии гена. То есть гены те же, но меняется то, как и почему они активизируются.

Так, небольшое исследование с участием 40 выживших в Холокости и 31 представитель их потомства показало изменения в экспрессии гена FKBP5. Это изменение наблюдалось и у родителей, и у детей. Этот ген участвует в формировании реакции на стресс, ранее изменения в его экспрессии находили у людей, переживших насилие или тяжелые психологические травмы в детстве.

Существует еще несколько исследований, но все они небольшие, поэтому по ним пока нельзя однозначно судить о том, что в передаче трансгенерационных травм участвуют эпигенетические механизмы.

В любом случае, если человеку плохо, следует прислушиваться к себе и обратиться к специалисту. Кроме терапии может помочь открытый разговор внутри семьи, а также практики самопомощи, такие как майндфулнес, медитация и физическая активность.