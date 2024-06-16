Тест на определение беременность через слюну: как работает и насколько точный

Ученые разработали инновационный подход к определению беременности через анализ слюны. Слюна содержит различные биомаркеры, включая хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), который начинает вырабатываться после зачатия.

Принцип работы теста основывается на выявлении хорионического гонадотропного гормона (ХГЧ), который присутствует не только в моче, но и в слюне беременной женщины.

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Как проводится тест

Технически такой тест похож на экспресс-тест COVID-19. Слюна используется для выявления специфических биомаркеров с помощью иммунохроматографического метода.

Для проведения теста на беременность через слюну необходимо:

собрать образец слюны, следуя рекомендациям; поместить образец в блок; подождать указанное в инструкции время; оценить результат.

Сравнение с традиционными методами тестирования на беременность

Тест с мочи – самый распространенный метод, который также основывается на выявлении ХГЧ. Он достаточно точный, но требует сбора мочи, что может быть неудобно.

Тест крови – наиболее точный лабораторный анализ. Он занимает больше времени и требует посещения медицинского учреждения.

Тест слюны можно проводить в любое время и в любом месте, не нужно прокалывать кожу или собирать мочу. Точность тестов слюны может быть ниже по сравнению с традиционными методами.

Доступность и распространение

Тесты на беременность через слюну пока нешироко распространены. Они доступны в Великобритании и Ирландии. Компания Salignostics, которая разрабатывает тесты, подала заявку на получение разрешения FDA на продажу продукта США.

Научные исследования и клинические испытания тестов на беременность через слюну немногочисленны. Исследования продолжаются, возможно, что точность и надежность этих тестов будут улучшаться.