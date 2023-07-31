Война ставит новые вызовы, – в ВСУ сделали заявление об изменениях в сфере тактической медицины

Более 500 дней длится полномасштабное вторжение. За это время украинское войско претерпело немалые изменения. Настало время и для сферы тактической медицины.

Об этом заявили в ВСУ. В Генштабе подчеркнули, что война России против Украины ставит новые вызовы. Не обошлось и без сферы медицинского обеспечения Сил обороны.

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Медицинская помощь воинам должна совершенствоваться

В ведомстве отмечают, что в ВСУ стремятся оказывать украинским воинам лучший уровень медицинской помощи. Так, удалось многое организовать и усовершенствовать существующую систему медицинского обеспечения. Конечно, с учетом требований военного времени.

В то же время следует понимать, что остаются проблемные вопросы. И они, убеждены в Генштабе, "требуют систематических решений". Известно, что ВСУ уже разработал ряд шагов и организационных изменений. Их цель – решить проблемы в области тактической медицины.

На каких направлениях планируется изменение

По данным Генштаба ВСУ, изменения запланированы по следующим направлениям:

усовершенствование системы внутреннего контроля, системы обеспечения и закупок;

обучение боевых медиков;

урегулирование нормативно правовой базы.

Следует понимать, что все это необходимые меры. Они нужны для того, чтобы гарантировать эффективность и качество медицинского обслуживания для них защитников.

Большое спасибо общественности за активное участие в дискуссии и предоставлении рекомендаций. Такая помощь и поддержка очень ценны. Уверены, что общими усилиями мы преодолеем все стоящие перед нами вызовы,

– говорят в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Заметим, что в Министерстве обороны рассказали об успехах наших военных во время наступления. Ими поделилась Анна Маляр.

У нас есть успехи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении. Наши Вооруженные Силы сегодня совершают вещи, которые можно назвать военным чудом,

– заявила Маляр.

По словам заместителя министра обороны, наши защитники наступают, когда в оккупантов есть преимущество как в вооружении, так и в живой силе. И это при том, что нормы военной науки говорят, что действовать нужно, когда ситуация обратная.

В то же время, она отметила, что оценивать наступление нужно не в километрах. "Украинский военный феномен" состоит в том, что наши защитники двигаются и на Востоке, и на Юге.