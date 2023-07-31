Війна ставить нові виклики, – у ЗСУ зробили заяву про зміни у сфері тактичної медицини

Понад 500 днів триває повномасштабне вторгнення. За цей час українське військо зазнало чималих змін. Настав час і для сфери тактичної медицини.

На цьому наголосили у ЗСУ. У Генштабі підкреслили, що війна Росії проти України ставить нові виклики. Не минулося і без сфери медичного забезпечення Сил оборони.

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Медична допомога воїнам має удосконалюватися

У відомстві зазначають, що у ЗСУ прагнуть надавати українським воїнам найкращий рівень медичної допомоги. Так, вдалося багато що організувати й удосконалити наявну систему медичного забезпечення. Ясна річ, з урахуванням вимог воєнного часу.

Водночас слід розуміти, що залишаються проблемні питання. І вони, переконані у Генштабі, "потребують систематичних рішень". Відомо, що ЗСУ вже розробили низку кроків і організаційних змін. Їхня мета – розв'язати проблеми у сфері тактичної медицини.

На яких напрямках планують зміни

За даними Генштабу ЗСУ, зміни заплановані на таких напрямках:

удосконалення системи внутрішнього контролю, системи забезпечення та закупівель;

навчання бойових медиків;

урегулювання нормативно-правової бази.

Слід розуміти, що все це необхідні заходи. Вони потрібні для того, щоб гарантувати ефективність та якість медичного обслуговування для них захисників.

Велика подяка громадськості за активну участь у дискусії та наданні рекомендацій. Така допомога і підтримка дуже цінні. Впевнені, що спільними зусиллями ми подолаємо усі виклики, що стоять перед нами,

– кажуть у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Зауважимо, що у Міністерстві оборони розповіли про успіхи наших військових під час наступу. Ними поділилася Ганна Маляр.

У нас є успіхи. І ми цього тижня непогано просувалися у всіх напрямках. Тут питання не в просуванні. Наші Збройні Сили сьогодні здійснюють речі, які можна назвати військовим дивом,

– заявила Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, наші захисники наступають, коли в окупантів є перевага як в озброєнні, так і в живій силі. І це при тому, що норми військової науки кажуть, що діяти потрібно, коли ситуація зворотна.

Водночас вона наголосила, що оцінювати наступ потрібно не в кілометрах. "Український військовий феномен" полягає в тому, що наші захисники рухаються і на Сході, і на Півдні.