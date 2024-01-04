Что такое свинг

Свинг называют сексуальную практику, когда люди меняются партнерами. Условно, есть два союза – А+Б, В+Г, – участники которых периодически занимаются сексом вне своей пары: А+Г и Б+В и т.д. Таких людей называют свингерами.

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Однако иногда свингеры могут и не состоять в отношениях и вести активную сексуальную жизнь с другими людьми, в том числе приходить в пару. При этом свинг отличается от свободных отношений, но может являться их частью.

Да, партнеры, которые находятся в открытых отношениях, вместе строят планы на настоящее и будущее как пара, но при этом могут проводить время с другими людьми: ходить на свидание и/или заниматься сексом в зависимости от договоренностей.

Нельзя сравнивать свинг с полиоморией, ведь в таком случае люди строят не только сексуальные, но и романтические, эмоциональные отношения с несколькими партнерами. Как правило, в такой ситуации нет "основного" и "второстепенного" партнера, чаще всех участники знают друг друга и могут общаться между собой.

Кому это нужно

Причины, по которым люди выбирают свинг, могут быть очень разными. Да, многие свингеры с помощью такой сексуальной практики ищут новый опыт и единомышленников, кому-то свинг дает стимул ухаживать за собой, поддерживать хорошую физическую форму и развиваться как личность, а отдельные пары таким образом даже стремятся спасти свои отношения.

Кто-то даже считает свинг эффективным методом профилактики измен. К примеру, некоторые свингеры утверждают, что свинг, в отличие от измены, не подрывает, а лишь укрепляет доверие в паре, дает возможность партнерам лучше понять себя и свои желания, научиться говорить о них. Соответственно, если секс на стороне перестает быть запрещенным, интерес к нему часто снижается, хотя это опять же очень индивидуальная история.

Если вы находитесь в отношениях и хотите попробовать свинг, первое, с чего нужно начать, – это откровенный честный разговор. Очень важен этический подход, умение слышать друг друга и искать компромиссы, в том числе быть готовыми не только пользоваться определенной свободой, но и давать ее другому человеку. Дело в том, что эксперименты, о которых пара не договорилась, могут считаться изменой. А обман всегда ранит, смущает и может разрушить отношения.