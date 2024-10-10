Источник витаминов и антиоксидантов: какой овощ улучшает иммунитет и полезен для печени

Этот доступный и вкусный овощ имеет много преимуществ для здоровья. Он поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшает здоровье печени, кожи и даже улучшает пищеварение.

Речь идет о свекле. Подробнее о ее пользе рассказали в МИНЗДРАВЕ.

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Польза свеклы

Прежде всего, свекла содержит много полезных витаминов, в частности:

Витамин С (аскорбиновая кислота). Этот витамин укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровье слизистых оболочек и кожи.

(аскорбиновая кислота). Этот витамин укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровье слизистых оболочек и кожи. Витамин В9 (фолиевая кислота). Он важен для образования клеток крови, предотвращения анемии, а также обязателен для нормального развития нервной системы плода во время беременности.

(фолиевая кислота). Он важен для образования клеток крови, предотвращения анемии, а также обязателен для нормального развития нервной системы плода во время беременности. Витамин В6 (пиридоксин). Он нужен для образования клеток крови, оптимального функционирования мозга, поддержания обмена веществ и тому подобное.

(пиридоксин). Он нужен для образования клеток крови, оптимального функционирования мозга, поддержания обмена веществ и тому подобное. Витамин А в форме бета-каротина, который поддерживает здоровье органа зрения, кожи и слизистых оболочек.

Кроме этого, в свекле есть важные микроэлементы. К примеру, калий, который регулирует водно-солевой баланс, поддерживает здоровье сердца, способствует обеспечению нормального сердечного ритма и артериального давления, а также помогает нормальной работе мышц.

А еще магний, железо, кальций, марганец и медь:

Магний важен для нервной системы. А еще он регулирует работу мышц и сердца, участвует в процессах синтеза белков и выработке энергии.

Зато железо способствует образованию гемоглобина и помогает предотвратить анемию, связанной с его дефицитом.

Кальций, как известно, необходим для здоровья костей и зубов, участвует в сокращении мышц и передаче нервных импульсов.

Медь тоже важна для формирования костной ткани и нервных волокон, а еще она помогает усваивать железо.

Между тем марганец важен для образования соединительной ткани, регулирует уровень глюкозы в крови и участвует в метаболизме жиров и углеводов.

Кроме этого, свекла содержит бетаин, который поддерживает работу печени, помогает в регулировании метаболизма и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

А также антиоксиданты под названием антоцианы, которые защищают клетки от окислительного стресса и повреждения свободными радикалами.

Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.