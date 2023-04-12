Выращивал коноплю для снятия боли: суд освободил мужчину от ответственности из-за наркотиков

Мужчина с неизлечимой болезнью выращивал медицинский каннабис для облегчения боли. Поэтому к нему пришли правоохранители, но суд уволил мужчину даже от самого мягкого наказания.

Виктор Ручко – 45-летний мужчина из Ирпеня, страдающий неизлечимой болезнью поликистоза почек с детства. Для облегчения боли он выращивает коноплю в своей теплице, но однажды в его дом пришла полиция с обыском полицией.

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Это привело к трехлетнему судебному разбирательству, в котором Виктора признали виновным, но освободили даже от самого мягкого наказания. Он со своим адвокатом, Александром Куликовым, планируют подать апелляцию на решение суда, потому что хотят оправдательный приговор.

Конопля для облегчения боли

Виктор родился и вырос в Донецке, где имел свой бизнес по продаже сельхозтехники, но из-за начала войны в 2014 году ему пришлось переехать в Киев. Мужчина страдает высоким артериальным давлением, которое вызывает сильные головные боли, и случайно узнал о лечебных свойствах конопли в студенческие годы.

В поиске облегчения от боли, Виктор начал выращивать коноплю в теплице на своем дворе. Он купил семена медицинских конопли в Чехии, где каннабис легализован, и выращивал специальный сорт растения с низким содержанием тетрагидрокабинола – основного психоактивного вещества конопли. Виктор уверяет, что никогда не занимался продажей конопли, а они ему помогают бороться со своей неизлечимой болезнью, вызывающей сильную боль в почках.

Уголовное дело

Во время обыска во дворе Виктора нашли 27 кустов конопли – 15 кустов и 12 ростков. Через три месяца после того, как следователь посетил Виктора, он предлагал соглашение: признать вину и получить минимальное наказание, но Виктор отказался, потому что хотел бороться за легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Александр Куликов взялся за дело Виктора и рассматривался в суде несколько лет. За это время Виктор потерял почки и находится в очереди трансплантации. За два дня до российской агрессии обвинение пригласило для Виктора шесть месяцев ареста, но в результате, суд отложили.

После деоккупации Киевщины дело Виктора возобновили, но суд признал его виновным и оштрафовал на 1700 гривен, освободив от наказания по истечении срока давности преступления. Адвокат Александр Куликов отметил, что решение суда уникально, поскольку назначил самое мягкое возможное наказание в условиях, когда вина не признается.