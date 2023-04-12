Вирощував коноплі для зняття болю: суд звільнив чоловіка від відповідальності через наркотики

Чоловік з невиліковною хворобою вирощував медичний канабіс для полегшення болю. Через це до нього прийшли правоохоронці, але суд звільнив чоловіка навіть від найм'якішого покарання.

Віктор Ручко – 45-річний чоловік з Ірпеня, який страждає на невиліковну хворобу полікістоз нирок з дитинства. Для полегшення болю, він вирощує коноплі у своїй теплиці, але одного дня до його будинку прийшла поліція з обшуком поліцією.

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Це призвело до трирічного судового розгляду, в якому Віктора визнали винним, але звільнили навіть від найм'якішого покарання. Він зі своїм адвокатом, Олександром Куликовим, планують подати апеляцію на рішення суду, бо хочуть виправдальний вирок.

Коноплі для полегшення болю

Віктор народився і виріс у Донецьку, де мав свій бізнес з продажу сільгосптехніки, але через початок війни у 2014 році йому довелося переїхати до Києва. Чоловік страждає на високий артеріальний тиск, який викликає сильні головні болі, і випадково дізнався про лікувальні властивості конопель в студентські роки.

У пошуку полегшення від болю, Віктор почав вирощувати коноплі в теплиці на своєму подвір'ї. Він купив насіння медичних конопель в Чехії, де канабіс легалізований, і вирощував спеціальний сорт рослини із низьким вмістом тетрагідрокабінолу – основної психоактивної речовини конопель. Віктор запевняє, що ніколи не займався продажем конопель, а вони йому допомагають боротися зі своєю невиліковною хворобою, що викликає сильний біль в нирках.

Кримінальна справа

Під час обшуку в дворі Віктора знайшли 27 кущів конопель – 15 кущів та 12 паростків. Через три місяці після того, як слідчий відвідав Віктора, він пропонував угоду: визнати провину та отримати мінімальне покарання, але Віктор відмовився, бо хотів боротися за легалізацію медичного канабісу в Україні.

Олександр Куликов взявся за справу Віктора та вона розглядалася в суді декілька років. За цей час Віктор втратив нирки та перебуває в черзі на трансплантацію. За два дні до російської агресії обвинувачення запросило для Віктора шість місяців арешту, але через війну, суд відклали.

Після деокупації Київщини справу Віктора поновили, але суд визнав його винним та оштрафував на 1700 гривень, звільнивши від покарання через закінчення строку давності злочину. Адвокат Олександр Куликов відзначив, що рішення суду унікальне, оскільки призначив найм'якше можливе покарання в умовах, коли вина не визнається.