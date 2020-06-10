В Стройном на Закарпатье после свадьбы вспышка COVID-19: село закрывают
Село Стройное в Закарпатской области 10 июня закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса. Там с симптомами болезни к врачам обратились 17 человек. На днях в сельском ресторане "Империя" несмотря на запрет провели свадьбу.
Заболели 17 человек
В селе Стройное, что в Савеловском районе, вспышка COVID-19, сообщил глава села Иван Станкович, пишет "Общественное".
С субботы (6 июня – 24 канал) по вчерашний день (9 июня – 24 канал) к семейному врачу обратились 17 человек: с температурами, пневмонией односторонней и двусторонней. Сделали всем тест,
– отметил Станкович.
По его словам, с начала эпидемии там подтвердили 5 случаев заражения COVID-19. Один человек выздоровел.
Установили блокпост
Из-за ситуации с коронавирусом в Стройном 10 июня установили блокпост. Там дежурят полицейские и медики.
Какие действуют ограничения:
- тем, кто выезжает из села или заезжает в него, меряют температуру;
- дезинфицируют машины;
- устанавливают контактных лиц;
- предпринимателям будут предоставлять растворы для дезинфекции;
- ограничили допуск к торговым точкам.
Блокпост будет работать в течение 3 дней.
В селе Стройное на Закарпатье из-за вспышки коронавируса установили блокпост / Фото "Общественного"
Как вспышка связана со свадьбой
На днях в сельском ресторане "Империя", несмотря на запрет, провели свадьбу в закрытом помещении, сообщил в телеграме журналист Виталий Глагола.
Это мне подтвердил и председатель села Иван Станкович. Хотя он утверждает, что гости праздника были не местные, а приехали из другого населенного пункта,
– написал Глагола.
К слову, Закарпатье не переходит к следующему этапу ослабления карантина, который стартовал 10 июня.
Коронавирус в Закарпатье: основное
- По состоянию на 10 июня в области зафиксировали 1 448 случаев заражения коронавирусом.
- Выздороветь удалось 628 больным. К сожалению, 33 человека умерли.
- За последние трое суток в области COVID-19 обнаружили в 126 человек.