Оказалось, что стресс может вызвать еще одно хроническое заболевание

Умение справляться со стрессом может влиять на вероятность возникновения псориаза. Согласно недавнему научному открытию, молодые мужчины с низкой стрессоустойчивостью более подвержены риску развития этого заболевания в будущем.

Псориаз – это долгосрочное заболевание кожи, характеризующееся высыпаниями, зудящими и шелушащимися, особенно часто проявляются на коленях, локтях, туловище и волосистой части головы. Это не просто временное раздражение кожи, а серьезное заболевание, которое нельзя до конца побороть.

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Стресс вызывает псориаз

Результаты шведского исследования показали, что среди молодых людей, которые поступили на военную службу и испытывали трудности в преодолении стресса, имели на 31% более высокую вероятность возникновения псориаза по сравнению с теми, у кого стрессоустойчивость была лучше. Исследование охватило 1,6 миллиона шведских мужчин, призванных в период с 1968 по 2005 год.

В рамках этого исследования ученые проанализировали психологические данные, полученные от мужчин перед началом военной службы. Исходя из этих данных, 20% мужчин были классифицированы как такие, имеющие низкую стрессоустойчивость, а 21% – как такие, имеющие высокую, а все остальные отнесли к "типичным".

По данным Национального регистра пациентов Швеции, у 36 000 мужчин впоследствии развился псориаз или псориатический артрит. У тех, кто был менее устойчив к стрессу, риск развития этих заболеваний был значительно выше. Так, у мужчин с диагнозом "стресс" и низкой стрессоустойчивостью вероятность развития псориатического артрита была на 53% выше.

Почему возникает такая связь

Исследователи из Гетеборгского университета подчеркнули, что это первое исследование, демонстрирующее связь между стрессом и появлением псориаза. Исследователи предполагают, что ключевым фактором, который объясняет эту связь, является воспалительная реакция, вызванная стрессом.

Предыдущие научные работы уже указывали на то, что стресс может активировать воспалительные процессы в организме, которые, в свою очередь, способствуют развитию различных заболеваний, включая псориаз.