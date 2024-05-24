Виявилось, що стрес може викликати ще одне хронічне захворювання

Вміння справлятися зі стресом може впливати на ймовірність виникнення псоріазу. Відповідно до недавнього наукового відкриття, молоді чоловіки з низькою стійкістю до стресу більш схильні до ризику розвитку цього захворювання в майбутньому.

Псоріаз – це довгострокове захворювання шкіри, що характеризується висипаннями, що сверблять і лущиться, особливо часто проявляються на колінах, ліктях, тулубі та волосистої частини голови. Це не просто тимчасове подразнення шкіри, а серйозне захворювання, яке не можна до кінця побороти.

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Стрес викликає псоріаз

Результати шведського дослідження показали, що серед молодих людей, які надійшли на військову службу і відчували труднощі в подоланні стресу, мали на 31% вищу ймовірність виникнення псоріазу у порівняно з тими, у кого стресостійкість була кращою. Дослідження охопило 1,6 мільйона шведських чоловіків, призваних у період з 1968 по 2005 рік.

В рамках цього дослідження вчені проаналізували психологічні дані, отримані від чоловіків перед початком військової служби. Виходячи з цих даних, 20% чоловіків були класифіковані як такі, що мають низьку стресостійкість, а 21% – як такі, що мають високу, а всі інших віднесли до "типових".

За даними Національного регістру пацієнтів Швеції, у 36 000 чоловіків згодом розвинувся псоріаз або псоріатичний артрит. У тих, хто був менш стійкий до стресу, ризик розвитку цих захворювань був значно вищим. Так, у чоловіків з діагнозом "стрес" та низькою стресостійкістю ймовірність розвитку псоріатичного артриту була на 53% вищою.

Чому виникає такий звʼязок

Дослідники з Гетеборгського університету підкреслили, що це перше дослідження, що демонструє зв'язок між стресом і появою псоріазу. Дослідники припускають, що ключовим фактором, який пояснює цей зв'язок, є запальна реакція, спричинена стресом.

Попередні наукові роботи вже вказували на те, що стрес може активувати запальні процеси в організмі, які, своєю чергою, сприяють розвитку різних захворювань, включаючи псоріаз.