Отказ от социальных сетей: улучшает ли это психическое здоровье

Последнее исследование показало, что отказ от соцсетей не всегда однозначно улучшает психическое здоровье. Цифровой детокс может снизить как отрицательные, так и положительные эмоции.

Новое исследование соцсетей

Внимание ученых все больше привлекают современные технологии и их влияние на людей. Теперь ученые исследовали социальные сети и их влияние на психическое здоровье.

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Результаты исследований показали, что умеренное использование социальных сетей может оказать положительное влияние на психическое благополучие, и резкий отказ от соцсетей не всегда может решать все проблемы.

В эксперименте приняли участие более 50 активных пользователей соцсетей. Им было предложено воздержаться от использования приложений в течение одной недели и наблюдать за эффектом.

Согласно ежедневным анкетам, у людей наблюдался спад негативных эмоций, в частности, скуки и одиночества, но примерно такое же падение было и положительных чувств.

Как сделать пребывание в соцсетях более приятным

Очистить свое информационное поле, например, не общаться с неприятными для вас людьми. Отписаться от страниц людей и сообществ после контакта с которыми вы чувствуете себя расстроенными или опустошенными. Не добавлять кого-либо в список друзей, если вы не хотите, имеете полное право этого не делать даже если это родственники. Закройте страницу, если вам неуютно от возможного внимания, так посторонние не смогут отслеживать ваши обновления. Выставьте настройки приватности, чтобы вас не могли добавлять в сообщество или беседы без вашего согласия, – так не придется удалять ненужные чаты. Заблокируйте пользователя, если он упорно нарушает ваши границы, например, продолжает добавляться в друзья, хотя вы отметили, что не хотите общаться, или отправляет картинки, которые вам неприятно видеть, хотя вы объяснили свою позицию.

Интернет – это виртуальное пространство, но взаимодействие с другими людьми в сети ощущается вполне реальным. Оно, как и в жизни, за пределами гаджетов, может быть как приятным, так и травмирующим.