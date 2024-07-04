Сколько сексуальных партнеров считается нормой для женщин и мужчин: исследование стереотипов

Новое исследование немецких ученых подтвердило наличие двойных стандартов в отношении сексуальной активности у мужчин и женщин, а также помогло выяснить, сколько сексуальных партнеров общество считает идеальным.

Издавна известно, что мнение в вопросах сексуальной активности мужчин и женщин отличается: мужская активность часто встречает одобрение, тогда как женская подвергается критике и требует большей умеренности.

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Новое исследование стереотипов

Исследователи социальной психологии из Саарского университета в Германии решили более тщательно изучить эту тему. В их новом исследовании участвовали две группы респондентов: одна из студентов и их окружения, вторая – сформирована через онлайн-платформу Clickworker. Всего в опросе приняли участие 342 человека.

Участникам предложили оценить, как общество отнесется к 25-летнему мужчине или женщине с разным уровнем сексуальной активности, используя семь критериев, включая количество долгосрочных и случайных партнеров, возраст начала половой жизни, частоту половых контактов и мастурбации, а также сексуальное желание и эротические фантазии.

Двойные стандарты в социальном мнении

Результаты опроса указали на уже известные ученым двойные стандарты в сексуальной сфере. Люди действительно более положительно оценивали высокую сексуальную активность мужчин, а в случае с женщинами больше одобрения вызывала сдержанность в сексе. В то же время исследование выявило ранее не отмеченный аспект. Оказалось, что лучшим в социуме считают умеренный уровень сексуальной активности у людей обоих полов, а не упомянутые две крайности.

Исследование также выявило "идеальный уровень сексуальной активности" с точки зрения общественного мнения. Для мужчин это означало иметь четыре – пять партнеров и два – три случайные связи за всю жизнь, начинать половую жизнь в 18 – 20 лет, иметь четыре – пять половых актов и три-четыре мастурбации в неделю, а также испытывать три сексуальных желания и фантазии. в день.

Для женщин "идеальные" показатели были меньше: два – три партнера и один – две случайные связи, первый сексуальный опыт в 16 – 18 лет, три – четыре половых акта и две – три мастурбации в неделю, а также два сексуальных желания и фантазий в день.

Ученые также обнаружили, что общество больше осуждает женщин за превышение "идеального" уровня активности, чем мужчин. В то же время низкая активность у мужчин встречает больше негатива, чем у женщин, что может указывать на социальное давление на мужчин.