Создано приложение для смартфона, которое с помощью камеры измеряет уровень кислорода в крови

Американские ученые придумали, как с помощью камеры смартфона измерить сатурацию – уровень насыщения крови кислородом. Обычно медики используют для этого пульсоксиметр.

Такие заболевания, как астма или COVID-19, затрудняют поглощение кислорода из легких. Это приводит к падению процента насыщения кислородом до 90% или ниже, что свидетельствует о необходимости медицинской помощи.

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Разработка нового приложения

В исследовании Вашингтонского и Калифорнийского университета в Сан-Диего было доказано, что смартфоны способны определять уровень насыщения крови кислородом до 70%. Это самое низкое значение, которое должно быть в состоянии измерять пульсоксиметр согласно рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Как смартфон может измерить уровень кислорода

Чтобы смартфон измерить сатурацию, нужно приложить подушечку пальца к камере. Там будут поочередно включаться вспышки красного, зеленого и синего цвета. Процесс займет около 15 минут.

Камера будет записывать, как при каждом ударе сердца кровь течет по освещенной части пальца и поглощает свет вспышки. На основе этих данных специально обученный искусственный интеллект вычислит уровень кислорода в крови.

Технологию протестировали на шести людях 20 – 34 лет. Смартфон с точностью 80% определил сатурацию в диапазоне 70-100%, как и большинство пульсоксиметров. Когда искусственный интеллект научат на данных большего количества добровольцев, программа станет точнее.

Еще одно преимущество измерения уровня кислорода в крови с помощью смартфона состоит в том, что он есть почти у каждого. Поэтому это позволит многим людям сэкономить деньги.