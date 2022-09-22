Створили додаток для смартфона, який за допомогою камери вимірює рівень кисню у крові

Американські вчені вигадали, як за допомогою камери смартфона виміряти сатурацію — рівень насичення крові киснем. Зазвичай медики для цього використовують пульсоксиметр.

Такі захворювання, як астма чи COVID-19, ускладнюють поглинання кисню з легенів. Це призводить до падіння відсотка насичення киснем до 90% або нижче, що свідчить про те, що потрібна медична допомога.

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Розробка нового додатку

У дослідженні Вашингтонського університету та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго було доведено, що смартфони здатні визначати рівень насичення крові киснем до 70%. Це найнижче значення, яке має бути в змозі вимірювати пульсоксиметр, згідно з рекомендаціями Управління з контролю за продуктами й ліками США.

Як смартфон може виміряти рівень кисню

Щоб смартфон виміряти сатурацію, потрібно прикласти подушечку пальця до камери. Там по черзі включатимуться спалахи червоного, зеленого та синього кольору. Процес займе приблизно 15 хвилин.

Камера записуватиме, як при кожному ударі серця кров тече освітленою частиною пальця і ​​поглинає світло спалаху. На основі цих даних спеціально навчений штучний інтелект обчислить рівень кисню у крові.

Технологію протестували на шістьох людях 20 – 34 років. Смартфон з точністю 80% визначив сатурацію в діапазоні 70 – 100%, як і більшість пульсоксиметрів. Коли штучний інтелект навчать на даних більшої кількості добровольців, програма стане точнішою.

Ще одна перевага вимірювання рівня кисню в крові за допомогою смартфона полягає в тому, що він є майже у кожного. Тому це дозволить багатьом людях заощадити гроші.