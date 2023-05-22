Нашли новое лекарство против ВИЧ: насколько оно эффективно

ВИЧ заражена большая часть людей. В тяжелых случаях и без лечения он приводит к СПИДу, смертельно опасному ослаблению иммунитета. Способов вылечить инфицированного человека от этого коварного вируса пока нет, однако некоторые лекарства позволяют успешно контролировать заболевание.

Как лечат ВИЧ

В настоящее время благодаря широкому использованию высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) течение ВИЧ-инфекции можно успешно контролировать. Однако полностью вылечить заболевание все еще невозможно – исключением стали лишь несколько человек, прошедших экспериментальное лечение.

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Потому ученые продолжают поиск препаратов, способных не просто сделать вирус неактивным, а полностью избавить зараженные клетки от ВИЧ. Так, в новом исследовании биологи описали созданные ими соединения, способные эффективно ингибировать ВИЧ в нервных клетках.

Дело в том, что при распространении ВИЧ по телу человека он может попадать, в частности, в мозг. Это приводит к неврологическим осложнениям ВИЧ-инфекции и связанным когнитивным расстройствам. К тому же активное против вируса лекарство может не проникать через гематоэнцефалический барьер – своеобразный "фильтр", пропускающий из общего кровотока в мозг далеко не все молекулы. Именно поэтому попавший в мозг ВИЧ сложнее контролировать с помощью ВААРТ.

Новый препарат против ВИЧ

Ученые описали новый класс препаратов против ВИЧ - N-фенил-1-(фенилсульфонил)-1H-1,2,4-триазол-3-амины. Они нарушают работу специфического белка вируса – обратной транскриптазы, создающей копии вирусной ДНК, используя в качестве матрицы РНК. Такой специальный фермент удобно использовать в качестве цели.

Обратная транскриптаза – это фермент, позволяющий вирусам создавать собственные копии внутри клетки. С его помощью такие вирусы, как ВИЧ или вирус гепатита B, в которых наследственная информация содержится в виде РНК, переводят ее в ДНК, чтобы превратить зараженную клетку в фабрику по производству новых вирусов. Ингибиторы обратной транскриптазы ингибируют синтез новых вирусных частиц. Поэтому такие разработки занимают самое важное место в антиретровирусной терапии.

Эффективность нового лекарства против ВИЧ

Конкретно такие соединения получили создатели новой работы. Для этого они взяли в основу обратную транскриптазу распространенного типа ВИЧ – A17 (K103N/Y181C). Также исследователи использовали мутированные штаммы, которые чаще всего становятся стойкими к лекарству. Ученым удалось синтезировать более 250 схожих соединений-кандидатов, каждое из которых было активным в отношении ВИЧ даже в очень низкой концентрации. Препараты проверяли на культурах клеток мышиных нейронов, а также на самих мышах. Новые соединения хорошо проходят через гематоэнцефалический барьер и безопасны для нейронов.

Все это означает, что новое лекарство вряд ли повлечет за собой тяжелые побочные эффекты при использовании. В общем, новые результаты дают надежду, что вскоре врачи научатся не просто контролировать ВИЧ-инфекцию, но и излечивать.