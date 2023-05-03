Как не надо лечить высокое давление: в Минздраве назвали неэффективное советское лекарство

Часто человек даже не догадывается о том, что у него развивается гипертензия, поскольку выраженных симптомов может и не быть. И единственный способ узнать, высокое ли у вас давление – это измерить его.

В Минздраве отмечают, что, несмотря на то, что современная доказательная медицина предлагает эффективные медикаментозные решения для нормализации давления, некоторые пациенты все еще склонны доверять опасным "бабушкиным" методам.

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Опасное советское лекарство

Среди советских препаратов, применявшихся против высокого давления, наиболее популярным был клофелин. Клофелин действительно обладает способностью снижать давление, но есть проблемы по поводу безопасности. В частности, несоблюдение норм безопасной дозировки и связанные с этим последствия, такие как неврологические эффекты,

– рассказала кардиологиня Илона Бегларян.

Еще один препарат, который был популярен в те времена – это фуросемид, к нему тоже много вопросов. Врач объяснила, что он также влияет на артериальное давление, однако не напрямую. Поскольку является мочегонным средством.

В Минздраве предупредили, что передозировка препаратом приводит к критическому снижению уровня калия в крови, что опасно прежде всего для сердца.

Средневековые методы еще хуже

Некоторые из народных методов используются со времен древнего средневековья. Среди них – пиявки. При повышенном давлении пиявки использовали по очень простым и логическим соображениям: меньше крови – более низкое давление.

Другой специфический метод. парить ноги. Как объясняют врачи, когда мелкие периферические сосуды расширяются, артериальное давление временно снижается. Но одно дело таким образом снимать отек носа при ОРВИ, а другое – влиять на серьезные кардиологические состояния. Понятно, что эффективность метода нулевая, поэтому болезнь будет только прогрессировать.



Чем опасны бабушкины методы нормализации давления / Инфографика Минздрава

А вот что стоит сделать – это изменить стиль жизни

В Минздраве отметили, что в некоторых случаях эффективнее лекарства с серьезными побочными эффектами или тем более применение пиявок, будет изменение стиля жизни.

Речь прежде всего о коррекции рациона и достаточной физической активности – эти простые вещи могут помочь снизить давление уже через несколько недель. Иногда может потребоваться больше времени.

Четкий гайд, чтобы поддержать здоровье сосудов и сердца:

попробуйте снизить потребление соли по крайней мере до 1 чайной ложки в день. Речь идет не только о солье, которую вы добавляете в пищу, но и о той, которая содержится в готовых продуктах: консервах, выпечке и т.п.;

питайтесь сбалансированно, включите в рацион больше фруктов и овощей;

не пренебрегайте физической активностью;

посоветуйтесь с врачом относительно того, в норме ли ваш индекс массы тела;

откажитесь от курения и алкоголя;

попробуйте потреблять меньше кофеина.