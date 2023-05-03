Як не треба лікувати високий тиск: у МОЗ назвали неефективні радянські ліки

Часто людина навіть не здогадується про те, що у неї розвивається гіпертензія, оскільки виражених симптомів – може і не бути. І єдиний спосіб дізнатись, чи високий у вас тиск – це виміряти його.

У МОЗ наголошують, що попри те, що сучасна доказова медицина пропонує ефективні медикаментозні рішення для нормалізації тиску, деякі пацієнти все ще схильні довіряти небезпечним "бабусиним" методам.

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Небезпечні радянські ліки

Серед радянських препаратів, які застосовували проти високого тиску, найбільш популярним був клофелін. Клофелін дійсно має здатність знижувати тиск, але є проблеми з приводу безпеки. Зокрема недотримання норм безпечного дозування та пов'язані з цим наслідки, як-от неврологічні ефекти,

— розповіла кардіологиня Ілона Бегларян.

Ще один препарат, який був популярний у ті часи — це фуросемід, до нього теж багато запитань. Лікарка пояснила, що він також впливає на артеріальний тиск, проте не напряму. Оскільки є сечогінним засобом.

У МОЗ попередили, що передозування препаратом призводить до критичного зниження рівня калію в крові, що небезпечно передусім для серця.

Середньовічні методи ще гірші

Деякі з народних методів використовують з часів давнього середньовіччя. Серед них – п'явки. При підвищеному тиску п'явки використовували з дуже простих і логічних міркувань: менше крові – нижчий тиск.

Інший специфічний метод — парити ноги. Як пояснюють лікарі, коли периферичні дрібні судини розширюються, артеріальний тиск тимчасово знижується. Але одна справа таким чином знімати набряк носа при ГРВІ, а інша – впливати на серйозні кардіологічні стани. Зрозуміло, що ефективність методу нульова, відтак хвороба лише прогресуватиме.



Чим небезпечні бабусині методи нормалізації тиску / Інфографіка МОЗ

А ось, що варто зробити – це змінити стиль життя

У МОЗ наголосили, що у деяких випадках ефективнішим за ліки з серйозними побічними ефектами чи тим більше за застосування п'явок , буде зміна стилю життя.

Мова передусім про корекцію раціону та достатню фізичну активність – ці прості речі можуть допомогти знизити тиск вже за декілька тижнів. Іноді може знадобитись і більше часу.

Чіткий гайд, щоб підтримати здоров'я судин і серця:

спробуйте знизити споживання солі принаймні до 1 чайної ложки на день. Йдеться не лише сіль, яку ви додаєте в їжу, але й про ту, яка міститься в готових продуктах: консервах, випічці тощо;

харчуйтесь збалансовано, включіть до раціону більше фруктів та овочів;

не нехтуйте фізичною активністю;

порадьтесь із лікарем щодо того, чи в нормі ваш індекс маси тіла;

відмовтесь від куріння та алкоголю;

спробуйте споживати менше кофеїну.