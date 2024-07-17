Даже если не хотите: что есть и пить в жару - советы Минздрава

Жаркая погода в Украине задерживается, показатели температуры бьют рекорды. В некоторых областях страны отметка термометра достигала более 40 градусов тепла. Чтобы помочь организму пережить эти жаркие дни, стоит знать, как питаться и что пить.

Советы дали в Центре общественного здоровья рассказали. В частности, специалисты ЦОЗ советуют пить достаточное количество жидкости.

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Что и сколько пить

При жарких условиях человеческий организм теряет больше жидкости вследствие усиленного потоотделения, увеличение частоты дыхания и физиологических испражнений.

Лучше всего употреблять чистую питьевую воду. Это поможет избежать обезвоживания и улучшить терморегуляцию.

В ЦОЗ советуют избегать сладких газированных напитков и алкоголя, ведь эти напитки могут способствовать обезвоживанию из-за их мочегонного действия.



Сладкие, калорийные, кофейные напитки летом не лучший вариант / Фото Unsplash

Что есть в жару

Что касается питания, то специалисты советуют выбирать легкую пищу с богатым содержанием жидкости, которая легко усваивается и не будет перегружать нашу пищеварительную систему.

В жару лучше отказаться от жирной пищи, ведь при определенных условиях ее потребление может повысить риск получить тепловой удар.

Также следует ограничить потребление блюд с чрезмерным количеством специй.

Потребление перца, имбиря, чеснока повышает температуру тела и усиливает потоотделение, а как отметили в ЦОЗ, это во время жары значительно увеличивает риск перегрева.

Добавьте в свой рацион питания овощи, фрукты, салаты, нежирные белковые блюда.

Советы для лучшего самочувствия

Специалисты говорят, что лучше есть маленькими порциями и часто – так вы не перегрузите пищеварительную систему и организму будет легче.

Употребление соли и переработанных продуктов – мясных колбас, консерваций, хлебобулочных изделий – тоже не желательно и причина этому – нарушенный водно-солевой баланс.

А вот от мороженого и замороженного сока советуют воздержаться. В ЦОЗ говорят, что это калорийный продукт, который даст нам энергию, а затем и тепло. Зато охлаждение от него кратковременное.