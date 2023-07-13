Легализация медицинского каннабиса: Рада сделала исторический шаг

Рада проголосовала за законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении. В Украине могут легализовать медицинский каннабис.

Верховная Рада поддержала законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса в первом чтении. "За" проголосовали 268 нардепов.

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Что известно о законопроекте

В законопроекте предлагается использовать каннабис, смолы каннабиса, экстракты и настойки этого растения в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Также законопроект предлагает установить четкие правила выработки и обращения каннабиса в медицинских целях, как это уже сделали Франция, Германия, Австрия, Чехия, Дания, Великобритания, Словакия и другие страны.

Как голосовали за законопроект о медицинском каннабисе по фракциям:

"Слуга народа" – 183,

"Европейская Солидарность" – 10,

"Родина" – 1,

"Платформа за жизнь и мир" – 16,

"Голос" – 19,

"Восстановление Украины" – 11,

"За будущее" – 8,

"Доверие" – 12,

Внефракционные – 8,

Председатель комитета Совета по здравоохранению Михаил Радуцкий отметил, что документ предусматривает жесткий контроль со стороны Национальной полиции над выращиванием, производством и продажей лекарств на основе каннабиса.

Подпишет ли Зеленский законопроект

Владимир Зеленский поддерживает правительственный законопроект №7457. Также его поддерживают в Минздраве, медицинские силы ВСУ, медики и эксперты.

Также выразили поддержку несколько комитетов парламента, в частности, по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов,

– сказал Радуцкий.

То, чего годами добивались украинцы и ветераны, может стать реальностью. Соответствующая петиция была поддержана еще в январе 2019 года. Осталось, чтобы президент подписал приказ.