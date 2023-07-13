Легалізація медичного канабісу: Рада зробила історичний крок

Рада проголосувала за законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. В Україні можуть легалізувати медичний канабіс.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. "За" проголосували 268 нардепів.

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Що відомо про законопроєкт

У законопроєкті пропонується використовувати канабіс, смол канабісу, екстракти й настоянки цієї рослини у медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності.

Також законопроєкт пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.

Як голосували за законопроєкт про медичний канабіс по фракціях:

"Слуга народу" – 183,

"Європейська Солідарність" – 10,

"Батьківщина" – 1,

"Платформа за життя та мир" – 16,

"Голос" – 19,

"Відновлення України" – 11,

"За майбутнє" – 8,

"Довіра" – 12,

Позафракційні – 8,

Голова комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький зазначив, що документ передбачає жорсткий контроль з боку Національної поліції над вирощуванням, виробництвом та продажем ліків на основі канабісу.

Чи підпише Зеленський законопроєкт

Володимир Зеленський підтримує Урядовий законопроєкт №7457. Також його підтримують у МОЗ, медичні сили ЗСУ, медики та експерти.

Також висловили підтримку декілька комітетів парламенту, зокрема, з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів,

– сказав Радуцький.

Тож те, чого роками добивались українці та ветерани, може стати реальністю. Зазначимо, що відповідна петиція була підтримана ще в січні 2019 року. Залишилось, щоб президент підписав наказ.