Легалізація медичного канабісу: Рада зробила історичний крок
Джерело:Бабель
Рада проголосувала за законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. В Україні можуть легалізувати медичний канабіс.
Верховна Рада підтримала законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. "За" проголосували 268 нардепів.
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Що відомо про законопроєкт
У законопроєкті пропонується використовувати канабіс, смол канабісу, екстракти й настоянки цієї рослини у медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності.
Також законопроєкт пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.
Як голосували за законопроєкт про медичний канабіс по фракціях:
- "Слуга народу" – 183,
- "Європейська Солідарність" – 10,
- "Батьківщина" – 1,
- "Платформа за життя та мир" – 16,
- "Голос" – 19,
- "Відновлення України" – 11,
- "За майбутнє" – 8,
- "Довіра" – 12,
- Позафракційні – 8,
Голова комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький зазначив, що документ передбачає жорсткий контроль з боку Національної поліції над вирощуванням, виробництвом та продажем ліків на основі канабісу.
Чи підпише Зеленський законопроєкт
Володимир Зеленський підтримує Урядовий законопроєкт №7457. Також його підтримують у МОЗ, медичні сили ЗСУ, медики та експерти.
Також висловили підтримку декілька комітетів парламенту, зокрема, з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів,
– сказав Радуцький.
Тож те, чого роками добивались українці та ветерани, може стати реальністю. Зазначимо, що відповідна петиція була підтримана ще в січні 2019 року. Залишилось, щоб президент підписав наказ.
Для чого Україні легалізація медичного канабісуМедичний канабіс використовують при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороб Альцгеймера та Паркінсона та багатьох інших важких захворювань.
Останнім часом в Україні потреба легалізації повстала надзвичайно гостро, адже медичний канабіс допомагає у лікуванні ПТСР, від якого страждають поранені та військові.
Загалом лікування препаратами на основі медичного канабісу потребують щонайменше 2 мільйони українців.