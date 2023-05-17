Почему возникает соленый привкус во рту и что с этим делать
Источник:Cleveland Clinic
Соленый привкус во рту может быть вызван несколькими факторами, в том числе заболеваниями различных органов. Потому его нельзя игнорировать.
Причины соленого привкуса во рту
Обезвоживание
В слюне человека имеется соль, концентрация которой увеличивается при недостатке жидкости. Поэтому во избежание обезвоживания и соленого привкуса нужно пить воду сразу, как возникает жажда.
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Ксеростомия – сухость во рту из-за нехватки или отсутствия слюны
В результате, помимо сухости во рту, появляется соленый или металлический привкус, неприятный запах изо рта и может болеть горло. Иногда такие симптомы свидетельствуют о сахарном диабете. Поэтому следует проконсультироваться с эндокринологом, чтобы своевременно выявить проблему и начать лечение.
Беременность
Как и в случае с металлическим, соленый привкус может быть следствием беременности.
Лекарство
Соленый вкус может появиться на фоне приема антидепрессантов, седативных средств против панических расстройств и нарушения сна, антигистаминных препаратов, средств для лечения болезней сердца и почек. Также соленый привкус могут вызвать препараты, которые используют при химиотерапии онкологических заболеваний.
Постназальный заток
Постназальный заток – это постоянное стекание слизи из носа в горло. Он может возникнуть из-за аллергии или хронической инфекции носовых пазух. Результатом нередко становится частый или постоянный солоноватый привкус во рту.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
ГЭРБ появляется, когда соляная кислота желудка попадает в пищевод и повреждает его слизистую. Обычно это состояние сопровождается не только соленым привкусом, но и изжогой, хроническим кашлем или комом в горле.
Аутоиммунные заболевания
Заболевания, влияющие на иммунную систему, заставляя ее атаковать здоровые ткани, влияют и на вкусовые рецепторы, а также вызывают сухость во рту.
Неврологические расстройства
Причиной таких расстройств могут быть травмы головы или опухоли. Кроме соленого привкуса во рту, они сопровождаются и другими симптомами, например головной болью, потерей обоняния, изменением зрения, судорогами.
Что делать
Обратитесь к врачу, если:
- голос охрип или изменился;
- появилась отек на шее;
- набухли слюнные железы у уха или под челюстью;
- возникли проблемы с жеванием или проглатыванием;
- есть изжога, ком в горле, постоянный кашель;
- болит голова, исчезло обоняние, появились проблемы со зрением и судороги.
Проконсультируйтесь со своим врачом, если появился соленый привкус и при этом у вас есть болезни сердца, почек, сахарный диабет или аутоиммунное заболевание.