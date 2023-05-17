Чому виникає солоний присмак у роті та що з цим робити

Солоний присмак у роті може бути спричинений кількома факторами, зокрема й захворюваннями різних органів. Тому його не можна ігнорувати.

Причини солоного присмаку у роті

Зневоднення

У слині людини є сіль, концентрація якої збільшується при нестачі рідини. Тому, щоб уникнути зневоднення та солоного присмаку, потрібно пити воду відразу, як виникає спрага.

Також на тему Чому у роті виникає металічний присмак

Ксеростомія – сухість у роті через нестачу або відсутність слини

В результаті, крім сухості в роті, з'являється солоний або металічний присмак, неприємний запах із рота і може боліти горло. Іноді такі симптоми свідчать про цукровий діабет. Тому слід проконсультуватися з ендокринологом, щоб вчасно виявити проблему та розпочати лікування.

Вагітність

Як і у випадку із металічним, солоний присмак може бути наслідком вагітності.

Ліки

Солоний присмак може з'явитися на тлі прийому антидепресантів, седативних засобів проти панічних розладів та порушення сну, антигістамінних препаратів, засобів для лікування хвороб серця та нирок. Також солоний присмак можуть спричинити препарати, які використовують при хімієтерапії онкологічних захворювань.

Постназальний затік

Постназальний затік – це постійне стікання слизу з носа в горло. Він може виникнути через алергію або хронічну інфекцію носових пазух. Результатом нерідко стає частий або постійний солонуватий присмак у роті.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)

ГЕРХ з'являється, коли соляна кислота шлунка потрапляє в стравохід і пошкоджує його слизову. Зазвичай цей стан супроводжується не тільки солоним присмаком, але й печією, хронічним кашлем або грудкою в горлі.

Аутоімунні захворювання

Захворювання, які впливають на імунну систему, змушуючи її атакувати здорові тканини, впливають і на смакові рецептори, а також спричиняють сухість у роті.

Неврологічні розлади

Причиною таких розладів можуть бути травми голови чи пухлини. Крім солоного присмаку в роті, вони супроводжуються й іншими симптомами, наприклад, головним болем, втратою нюху, зміною зору, судомами.

Що робити

Зверніться до лікаря, якщо:

голос охрип або змінився;

з'явилася набряк на шиї;

набрякли слинні залози біля вуха або під щелепою;

виникли проблеми з жуванням чи ковтанням;

є печія, ком у горлі, постійний кашель;

болить голова, зник нюх, з'явилися проблеми із зором та судоми.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо з'явився солоний присмак і при цьому у вас є хвороби серця, нирок, цукровий діабет або аутоімунне захворювання.