Потеря аппетита – самый частый симптом инфекционных заболеваний. Переваривание пищи требует энергии, которая также нужна для того, чтобы бороться с болезнью.

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Почему возникает потеря аппетита во время болезни

Поэтому во время простуды или гриппа в организме образуются цитокины. Это белки, которые участвуют в иммунных реакциях, в том числе снижают аппетит. Так организм не тратит энергию на переваривание пищи.

При некоторых заболеваниях, таких как диабет и гипотиреоз, кроме цитокинов на снижение аппетита могут влиять гормональные изменения в организме.

Кроме того, во время простудных заболеваний могут быть нарушения обоняния и вкуса. Еда не пахнет так вкусно, как раньше, из-за чего есть хочется меньше.

Нужно ли себя заставлять есть

Потеря аппетита во время ОРВИ или гриппа не длится долго и обычно проходит, когда человеку становится лучше. Если аппетит вернулся, стоит поесть. Организму нужны калории, чтобы восстановиться. При этом лучше отдавать предпочтение продуктам, которые легко перевариваются, например, супам.

Если во время болезни не хочется есть, не стоит заставлять себя. Отдыхайте и пейте много жидкости, этого будет достаточно. Если после выздоровления потеря аппетита сохраняется, лучше обратиться к врачу.