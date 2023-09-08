Правительство США снабжает наркотики для ВСУ: очередной абсурдный фейк от россиян
Источник:VoxCheck
В конце июля и начале августа сразу на нескольких платформах (фейсбуке, твиттере, телеграмме, ютубе) началась информационная атака против ВСУ и Агентства США по международному развитию (USAID). Авторы фейковых сообщений утверждали, что на опубликованном видео драке 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье получают эфедрин от USAID.
Фейк о наркотиках от правительства США
27 июля в фейковом телеграмм-канале 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ опубликовали сообщение из видео, где якобы военные получают "очередную помощь от братьев-американцев".
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Скриншот сообщения
Фейк распространяли по меньшей мере на трех языках: украинском, английском и русском. Больше всего случаев – почти 74% – мы зафиксировали на английском, 25% – на русском. Только около 1% постов было на украинском.
Уже 31 августа этот фейк озвучила Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел России. Она вспомнила "наркотики USAID" в качестве примера легализации наркотиков в Украине и попытки создания "универсальных солдат ВСУ" с помощью психотропных веществ Таким образом, всего за месяц возникший в анонимном телеграмм-канале фейк оказался в официальной риторике российских чиновников. Есть угроза, что российское Министерство иностранных дел будет распространять дезинформацию для дискредитации Украины на международной арене.
Опровержение лжи россиян
Впервые видео появилось в телеграмм-канале "79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев". Впрочем, у 79-й бригады нет официального аккаунта в телеграмме. В этом же мессенджере существует целая сеть фейковых каналов, выдающих себя за аккаунты военных подразделений ВСУ. Они обычно распространяют дезинформацию, панические настроения и собирают личные данные читателей.
Кроме того, в пророссийских каналах говорят, что военные получили стимуляторы в Запорожье. Однако с открытых источников известно, что 79-я бригада работает на Марьинском да Угледарском направлениях в Донецкой области. В частности, об этом в июле сообщал Главнокомандующий ВСУ.
В комментарии иностранным фактчекерам из Lead Stories представитель USAID заявил, что Агентство не поставляло в Украину эфедрин или какие-либо другие вещества для ВСУ. Это подтверждается и данными на сайте организации: у USAID нет программ помощи украинским военным. Поддержка Украины в сфере здравоохранения сосредоточена на нескольких направлениях: развитие медицинской реформы, в частности усовершенствование государственных закупок лекарств, помощь больным ВИЧ и туберкулезом, улучшение услуг по реабилитации и вакцинация.
Эфедрин действительно можно использовать для производства метамфетамина. Однако это не единственное предназначение. Эфедрин – вещество, получаемое из растения эфедра. Ее применяют для лечения аллергических реакций, бронхиальной астмы, пониженного АД при анестезии или для уменьшения заложенности носа. Например, в Украине продают несколько препаратов от заболеваний дыхательной системы, в составе которых имеется эфедрин. Мы не нашли ни одного случая, когда бы украинским военным передавали эфедрин в чистом виде.
Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.
Автор: Кирилл Перевощиков