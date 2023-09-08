Уряд США постачає наркотики для ЗСУ: черговий абсурдний фейк від росіян

Наприкінці липня та на початку серпня одразу на кількох платформах (фейсбуці, твіттері, телеграмі, ютубі) почалася інформаційна атака проти ЗСУ та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Автори фейкових дописів стверджували, що на опублікованому відео бійці 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ в Запоріжжі отримують ефедрин від USAID.

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27 липня у фейковому телеграм-каналі 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ опублікували допис із відео, де нібито військові отримують "чергову допомогу від братів-американців".

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Через 4 дні відео почало масово поширюватися у російських та проросійських телеграм-каналах та на сторінках у твіттері. Піком поширення стало 1 серпня – цього дня в мережі з’явилося понад 30 дописів із фейковими відео – після чого нових згадок фейку ставало дедалі менше. Важливо, що на момент публікації цього матеріалу, фейкові дописи продовжують виникати у соціальних мережах, а попередні публікації досі набирають охоплення та перегляди. Жодна платформа соціальних мереж досі не вжила заходів для обмеження поширення цього відео.



Скриншот допису

Усього за час спостереження за цим фейком з 27 липня по 7 серпня, VoxCheck зафіксував 88 оригінальних постів із фейковим відео у фейсбуці, твіттері, телеграмі та ютубі. Однак зважаючи на обмеження ручного пошуку та репости (зокрема, у закриті групи), реальна кількість постів і з фейковими відео суттєво більша.

Фейк поширювали щонайменше трьома мовами: українською, англійською та російською. Найбільше випадків – майже 74% – ми зафіксували англійською, 25% – російською. Лише близько 1% постів було українською.