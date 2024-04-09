Количество смертей от рака простаты удвоится к 2040 году: назвали особо уязвимые группы

В мире прогнозируют рост смертности от рака предстательной железы до 2040 года. Количество смертей вследствие этого заболевания удвоится с 1,4 миллиона в 2020 году до почти 3 миллионов в 2040-м.

При этом отмечают, что статистика не отражает реального количества случаев рака простаты, ведь многие мужчины не проходят обследование, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

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Статистика рака простаты значительно возрастет

В группе высокого риска – мужчины, которым более 50 лет, а также те, кто имеет генетическую предрасположенность. Этой группе врачи настоятельно советуют регулярно проходить обследование, ведь болезнь на ранних стадиях обычно протекает бессимптомно.

! Рак простаты является одним из самых распространенных видов рака у мужчин и составляет 15% от всех случаев выявления онкологии.

Поскольку все больше мужчин в мире доживают до среднего и пожилого возраста, будет расти количество случаев рака простаты,

– объясняют исследователи.

Ник Джеймс – ведущий автор комиссии и профессор Института исследования рака в Лондоне заметил, что "пик заболеваемости неизбежен". Поэтому, уже сейчас нужно принимать меры.

Речь о доступности к ранней диагностике и образовательные программы, которые помогут спасти жизнь и предотвратить ухудшение здоровья от рака простаты в ближайшие годы.

"Особенно это актуально для стран с низким и средним уровнем дохода, где будут фиксировать наибольшее количество случаев заболевания", – предположил исследователь.

Какие обследования следует пройти мужчинам

Мужчин старшего и пожилого возраста призвали пройти обследование на рак простаты, которое включает: анализ крови (ПСА) и осмотр у врача-уролога. По крайней мере этого будет достаточно для того, чтобы не пропустить развитие опасного вида рака.