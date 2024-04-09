Кількість смертей від раку простати подвоїться до 2040 року: назвали особливо вразливі групи

У світі прогнозують зростання смертності від раку передміхурової залози до 2040 року. Кількість смертей унаслідок цього захворювання подвоїться з 1,4 мільйона у 2020 році до майже 3 мільйонів у 2040-му.

При цьому зазначають, що статистика не відображає реальної кількості випадків раку простати, адже багато чоловіків не проходять обстеження, особливо в країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Дивіться також Поширені побутові речовини підвищують ризик раку у 4 рази

Статистика раку простати значно зросте

У групі найвищого ризику – чоловіки, яким понад 50 років, а також ті, хто має генетичну схильність. Цій групі лікарі наполеглово радять регулярно проходити обстеження, адже хвороба на ранніх стадіях зазвичай протікає безсимптомно.

! Рак простати є одним з найпоширеніших видів раку у чоловіків і становить 15% від усіх випадків виявлення онкології.

Оскільки дедалі більше чоловіків у світі доживають до середнього і похилого віку, зростатиме кількість випадків раку простати,

– пояснють дослідники.

Нік Джеймс – провідний автор комісії та професор Інституту дослідження раку в Лондоні зауважив, що "пік захворюваності неминучий". Відтак, уже зараз потрібно вживати заходів.

Мова про доступність до ранньої діагностики та освітні програми, які допоможуть врятувати життя та запобігти погіршенню здоров'я від раку простати в найближчі роки.

"Особливо це актуально для країн з низьким і середнім рівнем доходу, де фіксуватимуть найбільшу кількість випадків захворювання", – припустив дослідник.

Які обстеження слід пройти чоловікам

Чоловіків старшого та похилого віку закликали пройти обстеження на рак простати, яке включає: аналіз крові (ПСА) та огляд у лікаря-уролога. Принаймні цього буде достатньо для того, аби не пропустити розвиток небезпечного виду раку.