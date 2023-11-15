Смерть маленького ребенка в тернопольской стоматологии: назвали возможную причину

В Тернополе 13 ноября во время лечения зубов малолетнему мальчику стало плохо. Его госпитализировали, но старания врачей были тщетны. Теперь стала известна предварительная причина смерти ребенка.

Смерть ребенка во время лечения зубов

Мать маленького мальчика, которому был всего год и 10 месяцев, обратилась в государственную стоматологию для лечения кариеса. Врач сообщил ей, что такое вмешательство можно провести только под наркозом и выдал направление для прохождения необходимых обследований.

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Однако через полтора часа после начала процедуры произошло непредсказуемое – у мальчика ухудшилось самочувствие, и его давление резко снизилось. Его срочно госпитализировали в реанимационный отдел, однако ребенка не удалось спасти.

Причины смерти ребенка расследуют полицейские Тернопольской области. По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

Что такое сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность – это состояние, при котором сердце качает кровь недостаточно сильно. Поэтому человеку может быть трудно дышать, он будет чувствовать постоянную слабость и тошноту. Сердечная недостаточность может вызвать следующие осложнения:

отказ почек – из-за сердечной недостаточности уменьшается приток крови к почкам, что приводит к почечной недостаточности;

проблемы с сердечными клапанами – клапаны сердца могут работать неправильно, если сердце увеличено или если давление в сердце очень высоко из-за сердечной недостаточности;

повреждение печени – сердечная недостаточность приводит к скоплению жидкости, оказывающей слишком большое давление на печень. Такое скопление вызывает образование рубцов, затрудняющих нормальную работу печени;

аритмия – сердце начинает биться нерегулярно.

Сердечная недостаточность возникает из-за других болезней, которые наносят вред сердцу – например, из-за ишемической болезни сердца или миокардита. Также сердечная недостаточность может быть врожденной, если у человека неправильно сформировалось сердце.