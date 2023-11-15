Смерть маленької дитини у тернопільській стоматології: назвали можливу причину

У Тернополі 13 листопада під час лікування зубів малолітньому хлопчику стало погано. Його госпіталізували, але старання лікарів були марні. Тепер стала відома попередня причина смерті дитини.

Смерть дитини під час лікування зубів

Мати маленького хлопчика, якому був лише рік і 10 місяців, звернулася до державної стоматологію для лікування карієсу. Лікар повідомив їй, що таке втручання можна провести тільки під наркозом і видав направлення для проходження необхідних обстежень.

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Проте через півтори години після початку процедури сталося непередбачуване – у хлопчика погіршилось самопочуття, і його тиск різко знизився. Його терміново госпіталізували в реанімаційний відділ, проте дитину не вдалося врятувати.

Причини смерті малюка розслідують поліцейські Тернопільської області. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Що таке серцева недостатність

Серцева недостатність – це стан, у якому серце качає кров недостатньо сильно. Через це людині може бути важко дихати, вона відчуватиме постійну слабкість і нудоту. Серцева недостатність може викликати такі ускладнення:

відмова нирок – через серцеву недостатність зменшується приплив крові до нирок, що призводить до ниркової недостатності;

проблеми із серцевими клапанами – клапани серця можуть працювати неправильно, якщо серце збільшене або якщо тиск у серці дуже високий через серцеву недостатність;

ушкодження печінки – серцева недостатність призводить до скупчення рідини, яка чинить занадто великий тиск на печінку. Таке скупчення викликає утворення рубців, які ускладнюють нормальну роботу печінки;

аритмія – серце починає битися нерегулярно.

Серцева недостатність виникає через інші хвороби, які завдають шкоди серцю – наприклад, через ішемічну хворобу серця або міокардит. Також серцева недостатність може бути вродженою, якщо у людини неправильно сформувалося серце.