К каким проблемам может привести слабость мышц тазового дна

Часто, когда мы вспоминаем мышцы, представляем себе крепкие бицепсы и трицепсы, в то время как менее заметные, но очень важные мышцы тазового дна остаются на заднем плане. Эти скрытые герои нашего тела играют важную роль в нашей жизни, и их здоровье и функциональность оказывают непосредственное влияние на качество жизни.

Что такое тазовое дно

Тазовое дно – это пространство, расположенное между лобковой костью и копчиком, и включает сеть мышц, играющих важную роль в поддержке органов малого таза. Эти мышцы напоминают гамак, поддерживающий мочевой пузырь, матку и толстую кишку. У женщин к этой группе мышц относятся три круговые мышцы, известные как сфинктеры, окружающие уретру, влагалище и анальное отверстие.

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Основная функция мышц тазового дна заключается в контроле процессов мочеиспускания и дефекации. Когда эти мышцы сокращаются, они закрывают соответствующие отверстия, предотвращая нежелательное выделение мочи или кала. Кроме того, мышцы тазового дна играют важную роль во время полового акта, контролируя сокращение и расслабление для улучшения сексуального опыта.

Однако функции этих мышц не ограничиваются этими аспектами. Они также входят в группу мышц коры, которая включает глубокие мышцы живота, спины и диафрагмы. Совместно они помогают защищать внутренние органы и поддерживать позвоночник, особенно при поднятии тяжести.

К каким проблемам приводит слабость мышц тазового дна.

Таким образом, мышцы тазового дна (МТД) помогают поддерживать всеобщее здоровье организма, защищают репродуктивные органы, обеспечивают нормальные процессы и делают секс приятным. К сожалению, действует и обратное: слабость или нарушение работы МТД могут вызвать различные неприятные симптомы.

Одной из самых распространенных проблем есть слабость мышц тазового дна. Это состояние может возникнуть вследствие естественного старения организма, травм или различных ситуаций, таких как:

Увеличение размеров матки и давление на МТД во время беременности может привести к их ослаблению.

Тазовое дно подвергается значительным нагрузкам во время родов.

Ожирение: избыточный вес может увеличить давление на мышцы тазового дна.

Хронический запор: при постоянных проблемах с дефекацией мышцы тазового дна могут быть перегружены.

Хронический кашель: частый и интенсивный кашель может оказывать давление на МТД.

Менопаузы изменения уровня гормонов во время менопаузы могут влиять на состояние мышц тазового дна.

Операции, такие как удаление опухоли предстательной железы у мужчин могут повлиять на работу МТД.

Слабость мышц тазового дна может повлечь за собой неприятные последствия:

стрессовое недержание мочи – подтекание мочи, когда человек смеется, кашляет, чихает или поднимает большой вес;

ургентное недержание мочи – ощущение частых позывов в туалет и неспособность их сдержать;

недержание кала;

невозможность контролировать выделение газов;

боли во время секса;

невозможность достичь оргазма;

повторяющиеся мочеполовые инфекции;

пролапс тазовых органов, когда матка, прямая кишка или мочевой пузырь выпячиваются во влагалище.

При том, что мышцы тазового дна должны быть сильными, слишком большое напряжение тоже плохо. Гипертонус МТД – состояние, при котором мышцы сложно или невозможно расслабить. Гипертонус может быть связан с травматическим сексуальным опытом, другими травмами или гинекологическими заболеваниями.