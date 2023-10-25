До яких проблем може призвести слабкість м'язів тазового дна

Часто, коли ми згадуємо м'язи, уявляємо собі міцні біцепси і трицепси, тоді як менш помітні, але дуже важливі м'язи тазового дна залишаються на задньому плані. Ці приховані герої нашого тіла відіграють важливу роль у нашому житті, і їхнє здоров'я та функціональність безпосередньо впливають на якість життя.

Що таке тазове дно

Тазове дно – це простір, розташований між лобковою кісткою і куприком, і включає мережу м'язів, які відіграють важливу роль у підтримці органів малого таза. Ці м'язи нагадують гамак, який підтримує сечовий міхур, матку та товсту кишку. У жінок до цієї групи м'язів належать три кругові м'язи, відомі як сфінктери, які оточують уретру, піхву та анальний отвір.

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Основна функція м'язів тазового дна полягає у контролі процесів сечовипускання та дефекації. Коли ці м'язи скорочуються, вони закривають відповідні отвори, запобігаючи небажаному виділенню сечі або калу. Крім того, м'язи тазового дна відіграють важливу роль під час статевого акту, контролюючи скорочення та розслаблення для покращення сексуального досвіду.

Однак функції цих м'язів не обмежуються лише цими аспектами. Вони також входять до групи м'язів кора, яка включає глибокі м'язи живота, спини та діафрагми. Спільно вони допомагають захищати внутрішні органи та підтримувати хребет, особливо під час підняттям тяжкості.

До яких проблем призводить слабкість м'язів тазового дна

Таким чином, м'язи тазового дна (МТД) допомагають підтримувати загальне здоров'я організму, захищають репродуктивні органи, забезпечують нормальні процеси і роблять секс приємним. На жаль, діє й протилежне: слабкість чи порушення роботи МТД можуть спричинити різноманітні неприємні симптоми.

Однією з найпоширеніших проблем є слабкість м'язів тазового дна. Цей стан може виникнути внаслідок природного старіння організму, травм або внаслідок різних ситуацій, таких як:

Збільшення розмірів матки та тиск на МТД під час вагітності може призвести до їхнього ослаблення.

Тазове дно піддається значним навантаженням під час пологів.

Ожиріння: надмірна вага може збільшити тиск на м'язи тазового дна.

Хронічний закреп: при постійних проблемах з дефекацією м'язи тазового дна можуть бути перевантажені.

Хронічний кашель: частий та інтенсивний кашель може чинити тиск на МТД.

Менопауза зміни рівня гормонів під час менопаузи можуть впливати на стан м'язів тазового дна.

Операції, такі як видалення пухлини передміхурової залози у чоловіків, можуть вплинути на роботу МТД.

Слабкість м'язів тазового дна може спричинити неприємні наслідки:

стресове нетримання сечі – підтікання сечі, коли людина сміється, кашляє, чхає або піднімає велику вагу;

ургентне нетримання сечі – відчуття частих позивів у туалет та нездатність їх стримати;

нетримання калу;

неможливість контролювати виділення газів;

біль під час сексу;

неможливість досягти оргазму;

сечостатеві інфекції, що повторюються;

пролапс тазових органів, коли матка, пряма кишка або сечовий міхур випинаються у піхву.

При тому, що м'язи тазового дна мають бути сильними, занадто велика напруга теж погана. Гіпертонус МТД – стан, при якому м'язи складно чи неможливо розслабити. Гіпертонус може бути пов'язаний із травматичним сексуальним досвідом, іншими травмами чи гінекологічними захворюваннями.