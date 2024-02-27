Скорость речи человека указывает на здоровье мозга

Ученые из Канады пришли к выводу, что скорость речи может быть ключевым индикатором развития деменции, тогда как наличие пауз в речи не имеет такого значения, как ранее считалось.

С трудностями в подборе слов сталкиваются многие люди старшего возраста. Это может указывать на начало нейродегенеративных заболеваний, которые могут развиваться в течение многих лет. Однако исследователи из Университета Торонто обнаружили, что скорость речи является более важным показателем здоровья мозга.

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Новое исследование мозга

В исследовании приняли участие 125 добровольцев в возрасте от 18 до 85 лет, которые прошли три различных теста. Первый тест включал игру с изображениями, в которой участникам задавали вопросы об изображениях, а звуковые факторы, отвлекающие внимание, игнорировались. Это помогло ученым определить, насколько точно и быстро участники могли определить предмет на картинке и вспомнить его название.

Затем исследователи прослушали участников, которые описывают сложные визуальные истории. Это описание, а также скорость речи и количество пауз, были проанализированы с использованием программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Кроме того, участники прошли стандартные тесты для оценки когнитивных способностей, которые обычно ухудшаются с возрастом и связаны с риском развития деменции.

Скорость речи указывает на здоровье мозга

Результаты исследования показали, что когнитивные способности старших участников были ниже, чем у молодых. Однако количество и продолжительность пауз в речи оказались не связанными со здоровьем мозга. С другой стороны, скорость речи сильно коррелировала с уровнем когнитивных способностей. То, насколько быстро добровольцы говорили в целом, указывало на то, насколько развитыми были их когнитивные способности.

Оказалось, что паузы в речи для подбора слов связаны с нормальным старением, а вот замедление общего темпа речи вообще, независимо от наличия пауз, стало более важным показателем здоровья мозга.

В дальнейшем исследователи планируют провести дополнительные тесты в течение нескольких лет, чтобы окончательно установить корреляцию между скоростью речи и когнитивными функциями. Эти результаты могут быть полезными для разработки инструментов раннего выявления нарушения когнитивных функций.